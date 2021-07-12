Công an 'quét vét' nhóm 14 phụ nữ tụ tập đứng đường ở Hà Nội, nghi liên quan bán dâm

Xã hội 12/07/2021 13:20

Vừa qua, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Công an phường Dương Nội tổ chức tuần tra, quét vét 14 đối tượng nữ giới đưa về trụ sở để làm rõ.

Theo báo Giao thông, ngày 12/7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết hiện đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm, tụ tập đứng tại đường 72, đoạn giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông.

Trước đó, theo phản ánh của người dân về việc có một số đối tượng nữ giới nghi vấn hoạt động tệ nạn mại dâm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực đường 72, phường Dương Nội, quận Hà Đông giáp ranh với phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Nhận được tin báo, chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Công an phường Dương Nội tổ chức triển khai xác minh.

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Nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm, tụ tập đứng tại đường 72, đoạn giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông - Ảnh: Báo Giao thông

Theo đó, tối 9/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Công an phường Dương Nội tổ chức tuần tra phát hiện trong 1 khu nhà trọ có 7 đối tượng nữ chuẩn bị bán dâm và 2 đối tượng nam giới là "bảo kê". Mở rộng điều tra, công an đã bắt thêm 5 đối tượng có hành vi bán dâm trên đường đưa về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, cả 14 đối tượng đều không xuất trình được các giấy tờ cá nhân. Công an phường Dương Nội đã lập biên bản, hồ sơ xử lý theo quy định. Quá trình điều tra xác nhận, thời gian gần đây, có một số nữ giới không có công ăn việc làm ổn định nên thường tụ tập tại khu vực này.

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Công an phường Dương Nội đã lập biên bản, hồ sơ xử lý theo quy định - Ảnh: Báo Giao thông

Theo báo Đất Việt, tại buổi làm việc, cả 14 đối tượng đều không xuất trình được các giấy tờ tuỳ thân. Công an phường Dương Nội đã lập biên bản, hồ sơ xử lý theo quy định. Việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, bán dâm công khai không chỉ có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Theo Chỉ huy Công an phường Dương Nội, đây là khu vực giáp ranh giữa nhiều quận, huyện, khi thấy bóng dáng lực lượng Công an, các đối tượng nhanh chóng di chuyển sang các địa bàn khác gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xử lý. 

Trong thời gian tới, Công an quận Hà Đông sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị bạn để tuần tra, kiểm soát khép kín các địa bàn giáp ranh.

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