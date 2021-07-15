Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh kịp thời phát hiện nhóm học sinh ở nhiều huyện khác nhau trên địa bàn tập trung để giao lưu, trao đổi cách thức "độ" xe máy điện.

Theo báo Tuổi trẻ, chiều 14/7, công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa phát hiện, xử lý một nhóm học sinh tụ tập về xã Tùng Ảnh để sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô vi phạm luật giao thông. Nhóm này gồm 29 em học sinh tham gia đến từ các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang và Đức Thọ. Qua kiểm tra, các xe nhóm học sinh trên sử dụng không có giấy đăng ký xe, tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe. Tất cả số xe này đều bị thay đổi kết cấu như: thay ghi đông xe, lắp thêm mặt nạ trước xe, lắp thêm đèn led, còi hơi, thay đổi màu sơn, dán đề can các loại,...

28 xe máy điện, 29 em học sinh tham gia tụ tập vào ngày 14/7 - Ảnh: Báo Hà Tĩnh Theo báo Hà Tĩnh, được biết, trước đó, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook có tên D. B. (tên thật là Nguyễn Thái D., SN 2006, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) thông báo với những người đam mê xe điện "độ" từ Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà sẽ tụ tập với nhau vào sáng ngày 14/7 tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh). Từ thông tin này, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ đã lên kế hoạch theo dõi, kiểm tra. Chiếc xe máy điện được kéo dài bánh sau ra 20cm so với kích thước ban đầu của nhà sản xuất - Ảnh: Báo Hà Tĩnh Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Thái D. - Trưởng câu lạc bộ xe điện "độ" cho biết: "Club này được thành lập cách đây vài năm nhưng em mới tham gia từ đầu năm nay. Chúng em tổ chức gặp gỡ, giao lưu hằng tuần nhằm kết nối bạn bè, tìm hiểu cách độ xe, chụp ảnh kỷ niệm,…"

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa tất cả các em về trụ sở Công an huyện Đức Thọ để làm việc. Các trường hợp 15 tuổi trở lên thì xử lý vi phạm hành chính; các trường hợp chưa đủ tuổi để xử lý vi phạm hành chính thì thông báo cho người thân đến để làm thủ tục đưa về. Lực lượng chức năng làm việc với 'thủ lĩnh' nhóm xe máy điện 'độ' ở các huyện - Ảnh: Báo Hà Tĩnh Đại úy Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho biết thêm: "Hầu hết các bậc phụ huynh đều hết sức ngạc nhiên trước sự việc xẩy ra. Họ không biết con mình tham gia vào club xe máy điện độ mà chỉ biết rằng là các cháu xin đi chơi". Là phụ huynh có con em tham gia trong nhóm tụ tập, anh Nguyễn Văn H. (Đức Bồng, Vũ Quang) chia sẻ: "Tôi không ngờ cháu lại điều khiển xe máy điện xuống tận Đức Thọ. Nhờ lực lượng CSGT phát hiện kịp thời để gia đình biết và còn có hướng giáo dục con, trước mắt là để giúp con an toàn khi tham gia giao thông." Cờ lưu niệm được hội nhóm in để giao lưu, trao đổi mỗi lần gặp mặt - Ảnh: Báo Hà Tĩnh Qua sự việc này, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, các em còn nhỏ chưa thể ý thức được mức độ nguy hiểm của việc "độ" xe máy điện khi tham gia giao thông. Nếu xe lắp thêm đèn led, còi hơi sẽ ảnh hưởng đến hệ thống bình ắc quy của xe, làm cho tuổi thọ của bình ắc quy nhanh hỏng, thậm chí là gây chập điện dẫn đến cháy xe; việc thay đổi kích thước, kết cấu ban đầu của xe dễ dẫn đến tai nạn khi đang lưu thông,… Vậy nên, các bậc phụ huynh cần để ý kèm cặp, giáo dục và định hướng cho các cháu.

Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 53 nam thanh nữ tú tụ tập tổ chức sinh nhật bị xử phạt 106 triệu đồng UBND huyện Phú Riềng và xã Bù Nho, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 cá nhân với tổng số tiền 106 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-benh-phuc-tap-hang-chuc-thanh-nien-o-ha-tinh-tu-tap-giao-luu-do-xe-may-dien-phu-huynh-ta-hoa-khi-duoc-cong-an-moi-lam-viec-412674.html