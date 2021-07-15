Dịch bệnh phức tạp, hàng chục thanh niên ở Hà Tĩnh tụ tập giao lưu độ 'xe máy điện', phụ huynh 'tá hỏa' khi được công an mời làm việc

Xã hội 15/07/2021 11:27

Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh kịp thời phát hiện nhóm học sinh ở nhiều huyện khác nhau trên địa bàn tập trung để giao lưu, trao đổi cách thức "độ" xe máy điện.

Theo báo Tuổi trẻ, chiều 14/7, công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa phát hiện, xử lý một nhóm học sinh tụ tập về xã Tùng Ảnh để sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô vi phạm luật giao thông. Nhóm này gồm 29 em học sinh tham gia đến từ các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang và Đức Thọ.

Qua kiểm tra, các xe nhóm học sinh trên sử dụng không có giấy đăng ký xe, tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe. Tất cả số xe này đều bị thay đổi kết cấu như: thay ghi đông xe, lắp thêm mặt nạ trước xe, lắp thêm đèn led, còi hơi, thay đổi màu sơn, dán đề can các loại,...

tu tap 1
28 xe máy điện, 29 em học sinh tham gia tụ tập vào ngày 14/7 - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo báo Hà Tĩnh, được biết, trước đó, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook có tên D. B. (tên thật là Nguyễn Thái D., SN 2006, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) thông báo với những người đam mê xe điện "độ" từ Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà sẽ tụ tập với nhau vào sáng ngày 14/7 tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh). Từ thông tin này, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ đã lên kế hoạch theo dõi, kiểm tra. 

tu tap 2
Chiếc xe máy điện được kéo dài bánh sau ra 20cm so với kích thước ban đầu của nhà sản xuất - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Thái D. - Trưởng câu lạc bộ xe điện "độ" cho biết: "Club này được thành lập cách đây vài năm nhưng em mới tham gia từ đầu năm nay. Chúng em tổ chức gặp gỡ, giao lưu hằng tuần nhằm kết nối bạn bè, tìm hiểu cách độ xe, chụp ảnh kỷ niệm,…"

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa tất cả các em về trụ sở Công an huyện Đức Thọ để làm việc. Các trường hợp 15 tuổi trở lên thì xử lý vi phạm hành chính; các trường hợp chưa đủ tuổi để xử lý vi phạm hành chính thì thông báo cho người thân đến để làm thủ tục đưa về.

tu tap 3
Lực lượng chức năng làm việc với 'thủ lĩnh' nhóm xe máy điện 'độ' ở các huyện - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đại úy Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho biết thêm: "Hầu hết các bậc phụ huynh đều hết sức ngạc nhiên trước sự việc xẩy ra. Họ không biết con mình tham gia vào club xe máy điện độ mà chỉ biết rằng là các cháu xin đi chơi".

Là phụ huynh có con em tham gia trong nhóm tụ tập, anh Nguyễn Văn H. (Đức Bồng, Vũ Quang) chia sẻ: "Tôi không ngờ cháu lại điều khiển xe máy điện xuống tận Đức Thọ. Nhờ lực lượng CSGT phát hiện kịp thời để gia đình biết và còn có hướng giáo dục con, trước mắt là để giúp con an toàn khi tham gia giao thông."

tu tap 4
Cờ lưu niệm được hội nhóm in để giao lưu, trao đổi mỗi lần gặp mặt - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Qua sự việc này, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, các em còn nhỏ chưa thể ý thức được mức độ nguy hiểm của việc "độ" xe máy điện khi tham gia giao thông. Nếu xe lắp thêm đèn led, còi hơi sẽ ảnh hưởng đến hệ thống bình ắc quy của xe, làm cho tuổi thọ của bình ắc quy nhanh hỏng, thậm chí là gây chập điện dẫn đến cháy xe; việc thay đổi kích thước, kết cấu ban đầu của xe dễ dẫn đến tai nạn khi đang lưu thông,… Vậy nên, các bậc phụ huynh cần để ý kèm cặp, giáo dục và định hướng cho các cháu.

Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 53 nam thanh nữ tú tụ tập tổ chức sinh nhật bị xử phạt 106 triệu đồng

Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 53 nam thanh nữ tú tụ tập tổ chức sinh nhật bị xử phạt 106 triệu đồng

UBND huyện Phú Riềng và xã Bù Nho, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 cá nhân với tổng số tiền 106 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   nhóm học sinh tụ tập độ xe điện công an tạm giữ nhóm học sinh tụ tập độ xe điện học sinh tụ tập độ xe điện

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1