Qua kiểm tra, các xe nhóm học sinh trên sử dụng không có giấy đăng ký xe, tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe. Tất cả số xe này đều bị thay đổi kết cấu như: thay ghi đông xe, lắp thêm mặt nạ trước xe, lắp thêm đèn led, còi hơi, thay đổi màu sơn, dán đề can các loại,...

Theo báo Tuổi trẻ, chiều 14/7, công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa phát hiện, xử lý một nhóm học sinh tụ tập về xã Tùng Ảnh để sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô vi phạm luật giao thông. Nhóm này gồm 29 em học sinh tham gia đến từ các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang và Đức Thọ.

28 xe máy điện, 29 em học sinh tham gia tụ tập vào ngày 14/7 - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo báo Hà Tĩnh, được biết, trước đó, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook có tên D. B. (tên thật là Nguyễn Thái D., SN 2006, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) thông báo với những người đam mê xe điện "độ" từ Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà sẽ tụ tập với nhau vào sáng ngày 14/7 tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh). Từ thông tin này, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ đã lên kế hoạch theo dõi, kiểm tra.

Chiếc xe máy điện được kéo dài bánh sau ra 20cm so với kích thước ban đầu của nhà sản xuất - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Thái D. - Trưởng câu lạc bộ xe điện "độ" cho biết: "Club này được thành lập cách đây vài năm nhưng em mới tham gia từ đầu năm nay. Chúng em tổ chức gặp gỡ, giao lưu hằng tuần nhằm kết nối bạn bè, tìm hiểu cách độ xe, chụp ảnh kỷ niệm,…"