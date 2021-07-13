Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 53 nam thanh nữ tú tụ tập tổ chức sinh nhật bị xử phạt 106 triệu đồng

Xã hội 13/07/2021 08:56

UBND huyện Phú Riềng và xã Bù Nho, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 cá nhân với tổng số tiền 106 triệu đồng.

Theo báo Công an nhân dân, ngày 12/7, UBND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ 53 thanh thiếu niên tập trung tổ chức sinh nhật bất chấp quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, tối 10/7, cơ quan chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra quán nhậu hải sản Chương BP tại thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 53 thanh thiếu niên đang tụ tập dự tiệc sinh nhật không thực hiện các biện pháp phòng dịch.

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Hơn 50 thanh niên nam nữ từ nhiều địa phương tụ tập tại một quán nhậu ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, Bình Phước để dự sinh nhật - Ảnh: Tuổi trẻ 

Trong số 53 thanh thiếu niên dự tiệc, đáng chú ý có rất nhiều trường hợp đến từ nhiều địa phương đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như: TP Đồng Xoài, thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập, huyện Hớn Quản,… Bên cạnh đó, chủ quán mà nhóm thanh niên tổ chức tiệc sinh nhật cũng không áp dụng các quy định phòng dịch bệnh COVID-19.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, UBND xã Bù Nho đã xử phạt 45 người về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng, chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh, với mức phạt 2 triệu đồng/người.

Xử phạt 6 trường hợp độ tuổi từ 16 đến 18, với mức phạt 1 triệu đồng/người; 2 trường hợp bị xử phạt cảnh cáo do chưa đủ 16 tuổi. Đồng thời, UBND xã và UBND huyện đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ quán nhậu hải sản Chương BP số tiền 10 triệu đồng.

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Cơ quan Công an lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán và các cá nhân tại đây - Ảnh: Công an nhân dân

Sau đó, đoàn kiểm tra đã mời chủ cơ sở và các thanh thiếu niên có mặt dự tiệc về trụ sở UBND xã Bù Nho để làm việc. Lực lượng chức năng cũng phun khử khuẩn tại quán nhậu hải sản. Qua test nhanh, may mắn 53 trường hợp trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, hiện địa phương đã ghi nhận 33 trường hợp mắc COVID-19 tại 9/11 huyện, thị, thành phố.

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