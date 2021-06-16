Tụ tập đông người uống bia cổ vũ tuyển Việt Nam ra sân, chủ trọ cùng khách thuê bị phạt 105 triệu đồng

Xã hội 16/06/2021 14:31

Đang thời điểm giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 nhưng chủ trọ cùng 6 người khác vẫn tụ tập xem đá bóng. Những người này sau đó đã bị phạt mỗi người 15 triệu đồng, tổng cộng là 105 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 16/6, ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang), đã ký văn bản xử phạt hành chính 7 người ở xã Tiền Phong tụ tập uống bia, xem bóng đá bất chấp lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, đêm 11, rạng sáng 12/6 diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, hạn chế việc tụ tập đông người, Công an xã Tiền Phong phối hợp với các lực lượng thành lập tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình trên địa bàn.

Trong quá trình tuần tra phát hiện tại nhà trọ của ông L.V.M. (SN 1970, ở thôn Quyết Tiến) có 7 người đang uống bia và tụ tập xem bóng đá .

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản kiểm tra để xác định rõ. Quá trình làm việc, chủ nhà trọ L.V.M. nhận là người mang bia từ nhà riêng vào khu trọ của gia đình và cùng 6 người khác (là công nhân thuê trọ) gồm: V.V.C., V.V.B., T.V.Q., L.T.H., L.T.T. và L.T.T. tổ chức xem bóng đá.

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Tổ công tác lập biên bản xử phạt - Anhr: Người Lao Động

Bản thân anh M. và nhóm người cùng xem cho biết đều nắm được việc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, nghiêm cấm tập trung đông người song vẫn vi phạm. Ngay sau khi lập biên bản, tổ công tác đã đưa các trường hợp liên quan đến nhà văn hóa thôn tiếp tục làm việc.

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã quyết định xử phạt hành chính mỗi cá nhân vi phạm 15 triệu đồng.

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