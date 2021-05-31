Người dân lũ lượt đi mua vé, đăng ký chờ để về quê vào giờ chót sau lệnh giãn cách TP.HCM

Xã hội 31/05/2021 08:41

Ngay sau khi TP.HCM có thông báo giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5, nhiều người dân đã đổ xô đi mua vé để về quê, dẫn đến tình trạng cháy vé, các hãng bay phải tăng chuyến bay để đáp ứng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi TP.HCM phát đi thông báo giãn cách xã hội toàn TP từ 0h ngày 31/5, nhiều người dân đến từ các địa phương khác đang sinh sống tại TP.HCM đã nhanh chóng ra sân bay Tân Sơn Nhất để mua vé về quê.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dù lượng khách đi lại ở nhà ga không đông, nhưng tại quầy vé của các hãng luôn có khách tới hỏi mua vé. Số đông hành khách đến quầy vé có 2 vấn đề như mua vé giờ chót và hoàn vé. Tại quầy của Vietnam Airlines, nhiều hành khách xếp hàng chờ mua vé giờ chót, chủ yếu là TP.HCM - Hà Nội. 

Một nhân viên của Vietnam Airlines cho biết từ chiều nay, số lượng khách tìm mua vé giờ chót tăng cao, chủ yếu là chặng TP.HCM - Hà Nội. Thậm chí đến 16h ngày hôm qua, 2 chuyến bay từ TP.HCM - Hà Nội lúc 18h và 21h của Vietnam Airlines đã kín chỗ. Khách mua phải đăng ký chờ. 

gian cach xa hoi 1
Tại khu vực check in, người dân xếp hàng khá dài để làm thủ tục bay - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tương tự, quầy vé của Pacific Airlines cho biết vé đi TP.HCM - Hà Nội chỉ còn một chỗ duy nhất với giá 3,6 triệu đồng/vé. Bamboo Airways cũng ghi nhận số lượng khách tìm mua vé đi Hà Nội, Tuy Hòa cũng tăng. Hãng tăng cường thêm 2 chuyến bay đi Hà Nội lúc 21h và 21h30 tối hôm qua để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các chặng bay khác như TP.HCM đi Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu Lai... đã hết chỗ. 

Trước đó, báo Thanh Niên cũng đưa tin, tại cuộc họp với Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trưa 30/5, lãnh đạo TP.HCM thống nhất áp dụng giãn cách xã hội toàn địa bàn từ 0 giờ ngày 31/5 theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 áp dụng Chỉ thị 16.

Nữ y sĩ 'vòi tiền' chữa trị Covid-19: 'Đưa 12 triệu thì sẽ được đi điều trị với điều kiện tốt'

Nữ y sĩ 'vòi tiền' chữa trị Covid-19: 'Đưa 12 triệu thì sẽ được đi điều trị với điều kiện tốt'

Vụ việc nữ y sĩ gợi ý cho gia đình bệnh nhân mắc COVID-19 chỉ cần đưa 12 triệu là sẽ được đi chữa trị khiến dư luận phẫn nộ. Hiện, công an huyện Việt Yên đang củng cố hồ sơ xử lý y sĩ này về hành vi cung cấp thông tin không đúng sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   giãn cách xã hội mua vé máy bay về quê Covid-19 ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1