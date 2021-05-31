Người dân lũ lượt đi mua vé, đăng ký chờ để về quê vào giờ chót sau lệnh giãn cách TP.HCM

Ngay sau khi TP.HCM có thông báo giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5, nhiều người dân đã đổ xô đi mua vé để về quê, dẫn đến tình trạng cháy vé, các hãng bay phải tăng chuyến bay để đáp ứng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi TP.HCM phát đi thông báo giãn cách xã hội toàn TP từ 0h ngày 31/5, nhiều người dân đến từ các địa phương khác đang sinh sống tại TP.HCM đã nhanh chóng ra sân bay Tân Sơn Nhất để mua vé về quê.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dù lượng khách đi lại ở nhà ga không đông, nhưng tại quầy vé của các hãng luôn có khách tới hỏi mua vé. Số đông hành khách đến quầy vé có 2 vấn đề như mua vé giờ chót và hoàn vé. Tại quầy của Vietnam Airlines, nhiều hành khách xếp hàng chờ mua vé giờ chót, chủ yếu là TP.HCM - Hà Nội.

Một nhân viên của Vietnam Airlines cho biết từ chiều nay, số lượng khách tìm mua vé giờ chót tăng cao, chủ yếu là chặng TP.HCM - Hà Nội. Thậm chí đến 16h ngày hôm qua, 2 chuyến bay từ TP.HCM - Hà Nội lúc 18h và 21h của Vietnam Airlines đã kín chỗ. Khách mua phải đăng ký chờ.

Tại khu vực check in, người dân xếp hàng khá dài để làm thủ tục bay - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tương tự, quầy vé của Pacific Airlines cho biết vé đi TP.HCM - Hà Nội chỉ còn một chỗ duy nhất với giá 3,6 triệu đồng/vé. Bamboo Airways cũng ghi nhận số lượng khách tìm mua vé đi Hà Nội, Tuy Hòa cũng tăng. Hãng tăng cường thêm 2 chuyến bay đi Hà Nội lúc 21h và 21h30 tối hôm qua để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các chặng bay khác như TP.HCM đi Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu Lai... đã hết chỗ.

Trước đó, báo Thanh Niên cũng đưa tin, tại cuộc họp với Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trưa 30/5, lãnh đạo TP.HCM thống nhất áp dụng giãn cách xã hội toàn địa bàn từ 0 giờ ngày 31/5 theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 áp dụng Chỉ thị 16.

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