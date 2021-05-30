Nữ y sĩ 'vòi tiền' chữa trị Covid-19: 'Đưa 12 triệu thì sẽ được đi điều trị với điều kiện tốt'

Xã hội 30/05/2021 21:36

Vụ việc nữ y sĩ gợi ý cho gia đình bệnh nhân mắc COVID-19 chỉ cần đưa 12 triệu là sẽ được đi chữa trị khiến dư luận phẫn nộ. Hiện, công an huyện Việt Yên đang củng cố hồ sơ xử lý y sĩ này về hành vi cung cấp thông tin không đúng sự thật.

Theo thông tin từ báo Lao Động, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 tại H.Việt Yên (Bắc Giang) tố một nữ y sĩ yêu cầu nộp tiền để kịp thời đưa bệnh nhân đi điều trị. Theo nội dung đăng tải, nữ nhân viên y tế tên T. đã đưa ra nhiều mức giá khác nhau và gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng thì bệnh nhân sẽ được đi điều trị ngay.

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Bài đăng của gia đình có người thân được đưa đi test Covid-19 - Ảnh chụp màn hình

Chiều 30/5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã giao công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin trên. Ông nói: "Hiện công an đang làm việc với nữ nhân viên y tế này. Khi công an có kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm minh theo pháp luật nếu có. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi sẽ không để xảy ra những trường hợp như vậy". 

Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy thông tin phản ánh trên là đúng, người đưa ra quy định và có hành vi “vòi tiền” trên là nữ y sĩ, đang công tác tại Trạm Y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Thông tin bệnh nhân COVID-19 phải nộp tiền để chữa trị là không đúng sự thật, chỉ là phát ngôn riêng của y tá này. Người này cũng không có thẩm quyền để quyết định, tác động đến công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại địa phương.

Đây là hành vi lừa đảo, cung cấp thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do người dân đã phát hiện ra sự việc nên không chuyển tiền theo yêu cầu trên, do vậy hành vi lừa đảo trên chưa hoàn thành.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang củng cố hồ sơ xử lý y sĩ này về hành vi cung cấp thông tin không đúng sự thật.

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