Hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp: Ai đi làm, ai ở nhà?

Xã hội 31/05/2021 10:36

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 trong vòng 15 ngày, từ 0h ngày 31/5.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 31/5, ông Nguyễn Trí Dũng - chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết nguyên tắc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 là bảo đảm giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

Những trường hợp cần thiết gồm:

- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.

- Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,...

- Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao.

Theo ông Dũng, người dân được ra ngoài khi làm tại các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...).

Hoặc làm tại các cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ...Người dân ngoài quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc sẽ được ra vào quận nếu làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nói trên.

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TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chủ tịch UBND quận Gò Vấp bày tỏ lo lắng, hiện nay tình hình dịch rất căng thẳng, có khả năng lây lan cao, do vậy khuyến cáo những người dân được ra ngoài đi làm cũng nên cân nhắc việc đi làm. Nếu có thể làm việc tại nhà thì nên làm như vậy, hạn chế ra ngoài.

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Trong đó có các biện pháp như thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp. Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động.

Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.

Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động. Cơ quan y tế địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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