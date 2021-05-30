Khẩn: TP.HCM giãn cách xã hội 2 tuần từ 0h ngày 31/5

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 31/5 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM diễn ra sáng nay 30/5. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và các sở, ngành, quận huyện dự họp. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, sáng 30/5, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo, đề nghị TP khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng tại TP, khẩn trương khoanh vùng dập dịch quyết liệt. Trước tình hình diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: "Chúng ta giãn cách xã hội theo chỉ thị 15". Chỉ thị này quy định không tụ tập 10 người nhưng ông đề nghị ngành y tế nghiên cứu chỉ tập trung dưới 5 người.

Việc giãn cách áp dụng từ 0h ngày 31/5. Như vậy theo ông Phong, TP.HCM sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Riêng đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), từ 0h ngày 31/5, áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16. Theo đó, nhà giãn cách nhà, khu phố giãn cách khu phố, phường giãn cách phường. Theo ông Nên, tình huống nguy hiểm mới buộc chúng ta hành động tương xứng. Nếu không tình hình dịch có thể vượt khả năng và tầm kiểm soát. Từ đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hết sức bình tĩnh, chủ dộng, dự báo sát tình hình và đưa ra giải pháp tiếp cận hiệu quả nhất.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế Cũng theo thông tin từ Vnexpress, chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống COVID-19 yêu cầu "cách ly toàn xã hội" theo nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh". Các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (những nơi không bị đóng cửa, dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác. Người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Chỉ thị 15 yêu cầu dừng các sự kiện tập trung trên 20 người; không tụ tập 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện; tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, chỉ các dịch vụ hàng hoá, thiết yếu được mở cửa...

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