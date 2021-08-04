Lý do nam thanh niên phóng xe vun vút sau 18h được CSGT TP.Thủ Đức đưa về tận nhà khiến ai cũng nhói lòng

Xã hội 04/08/2021 16:26

Thấy một nam thanh niên ra đường sau 18h, lại còn phóng xe rất vội vã, lực lượng cảnh sát đã yêu cầu trình bày lý do. Sau khi nghe người này nghẹn ngào trình bày, chẳng những không xử phạt mà các anh công an còn đưa về tận nhà.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại câu chuyện cảm động ở chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM đang được chia sẻ rộng rãi trên các MXH. Trong đó, cách xử lý của các chiến sĩ công an đối với trường hợp nam thanh niên ra đường sau 18h trong clip khiến dư luận không ngừng tán dương và cảm động.

Theo đó, đoạn clip được PV Người Lao Động ghi lại vào hôm 30/7. Cụ thể, khoảng 22h, khi Tổ công tác 363 đang tuần tra trên đường Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức) thì phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy với tốc độ rất nhanh. Ngay lập tức, tổ công tác liền đuổi theo, yêu cầu nam thanh niên dừng xe kiểm tra hành chính và nêu lý do ra đường.

Anh D.T.T.C. (ngụ TP.Thủ Đức) rơm rớm nước mắt giải thích mới nhận được thông tin anh trai qua đời tại nhà riêng trên đường Tân Lập, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức nên vội vàng chạy về để gặp anh lần cuối. Nghe câu chuyện đau lòng này, đại úy Nguyễn Duy Tiến, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Thủ Đức (tổ trưởng Tổ công tác 363) khuyên C. bình tĩnh, tổ sẽ hộ tống anh qua các chốt kiểm soát để sớm về gặp mặt người anh quá cố.

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Anh C. rơm rớm nước mắt kể về lý do ra đường - Ảnh chụp màn hình

Trong khoảng 30 phút, Tổ công tác 363 đã đưa anh C. về đến nhà. Người nhà anh C. xúc động cảm ơn Tổ công tác 363. Đại úy Nguyễn Duy Tiến cũng thay mặt tổ công tác gửi lời chia buồn đến gia đình anh C. 

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Tổ công tác đưa anh C. về tận nhà và gửi lời chia buồn đến gia đình - Ảnh: Người Lao Động

Ngay khi đoạn video được đăng tải trên MXH, rất nhiều cư dân mạng đã không ngừng tán thưởng cách xử lý thông mình nhưng chan chứa tình cảm ấm áp của các chiến sĩ CSGT. Hành động này không chỉ giúp kiểm soát được hành trình và độ tin cậy trong khai báo của anh thanh niên mà còn phần nào hỗ trợ người dân trong hình huống tang tóc đau thương. 

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