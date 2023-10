Tối qua. MXH xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần, mặc quần đùi có hành vi đánh đấm, bạo hành bé trai rất dã man. Sau khi bị đưa về cơ quan công an, cảnh sát điều tra phát hiện điểm bất hợp lý trong lời khai của đối tượng L.H.N.

Tối qua dư luận hết sức phẫn nộ khi xem được đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang bạo hành bé trai với những lần đánh đập, quăng quật trên nền nhà. Không những thế, người này còn chửi bới đe dọa bé mặc bé khóc lóc, van xin "ba". Trong đoạn video một người phụ nữ mặc áo đen được cho là mẹ ruột cũng có mặt nhưng không can ngăn ngay từ đầu. Đến khi thấy người đàn ông có dấu hiệu ngày càng hung hăng và ra tay mạnh hơn, người phụ nữ mới lao ra năn nỉ buông tha cho bé.

Bé trai không mặc quần áo, bị gã đàn ông liên tục quăng quật xuống nệm - Ảnh cắt từ clip

Liên quan tới vụ việc, VietNamNet thông tin, sự việc xảy ra tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an phường Bình Chuẩn đã đến hiện trường để xử lý, đồng thời tiến hành tạm giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng có hành vi bạo hành trẻ em trên khai tên L.H.N. (SN 1992, ngụ TP.HCM, tạm trú tại Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn). Người nãy cũng đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình.

Chân dung đối tượng bạo hành bé trai ở Bình Dương - Ảnh: Tổ Quốc

Theo Tổ Quốc, tại cơ quan công an, ban đầu, N. khai là cha ruột của bé trai bị bạo hành. Tuy nhiên khi điều tra xác minh thông tin, Công an phường Bình Chuẩn thấy có điều bất hợp lý khi bé N.P.A. (SN 2016) không trùng khớp họ tên mà N. cung cấp và cũng không mang họ của N.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-ga-dan-ong-bao-hanh-be-trai-o-binh-duong-co-quan-cong-an-phat-hien-diem-bat-hop-ly-415991.html