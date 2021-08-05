Sáng ngày 5/8, Cảnh sát thành phố Osaka cho biết vừa bắt giữ được một nghi phạm liên quan đến vụ án dìm chết du học sinh Việt tại Nhật Bản.

Liên quan đến vụ án mạng rúng động xảy ra ở Nhật Bản, sáng nay 5/8, cơ quan cảnh sát Osaka phát đi thông báo đã bắt giữ được nghi phạm có liên quan đến hành vi dìm chết du học sinh Việt xảy ra hôm 2/8.

Cụ thể, Yahoo News Japan đưa tin, cảnh sát Osaka cho biết đã bắt giữ được một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, quốc tịch nước ngoài và không phải là người Nhật Bản vì tình nghi dìm chết du học sinh Việt ở cầu Ebisu vào đêm 2/8.

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông này và nạn nhân đã uống rượu với nạn nhân gần hiện trường xảy ra vụ án và dẫn đến xô xát. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ vụ án. Cảnh sát cho hay họ đang tiến hành thẩm vấn nghi phạm và các nhà điều tra vẫn đang tích cực làm việc để vụ việc sớm được sáng tỏ. Ngoài ra, cảnh sát không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác về nghi phạm.

Cảnh sát Osaka tại hiện trường - Ảnh: Yahoo News Japan

Trước đó, vào chiều 3/8, VOV thông tin, lúc 16h22, ngày 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về nhân thân nạn nhân. Theo đó, nạn nhân được xác định là T.T.A., sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Shinsaibashisuji 2-4, quận Chuo, thành phố Osaka); nạn nhân bị đánh và ném xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa T.T.A. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi và mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Ngay sau đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật cũng đã liên hệ với người thân của T.T.A. ở Việt Nam để thông báo về vụ việc, động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản giải quyết các vấn đề phát sinh và tiến hành công tác bảo hộ công dân.

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