'Bố dượng hờ' hành hung cháu bé ở Bình Dương từng nhều lần đánh đập hai mẹ con trong suốt hơn 1 năm chung sống

Xã hội 05/08/2021 14:34

Trưa 5/8, Công an phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đã bàn giao đối tượng hành hung cháu bé 5 tuổi cho Công an TP.Thuận An tiếp tục lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Tối qua đoạn video ghi lại cảnh một người đán ông đánh đạp một cháu bé rất dã man được lan truyền tên MXH khiến dư luận phẫn nộ. 

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, 23h50 khuya 4/8, qua xác minh ban đầu của công an, người đánh đập trẻ em là L.H.N. (29 tuổi, thường trú tại Q.8, TP.HCM, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương). Cháu bé bị đánh trong video là N.P.A., 5 tuổi. Khi bị dẫn giải về công an phường, N. đã thừa nhận hành vi đánh em bé.

Trong video dài khoảng 4 phút được đăng tải trên MXH, người đàn ông liên tục hành hung cháu bé 5 tuổi trong tình trạng em bé không mặc quần áo. Mặc dù em bé liên tục gọi "ba" nhưng người đàn ông này không hề dừng tay mà còn đánh mạnh hơn. Liên tục tát, dùng chân đạp, thậm chí người đàn ông này còn nhấc bổng em bé lên cao và đập xuống nệm, đuổi em ra khỏi nhà.

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Cháu P.A. không mặc quần áo, bị N. đánh đập dã man - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù có một người phụ nữ xuất hiện trong video được em bé gọi là mẹ, nói "con bảo vệ mẹ không mẹ chết" nhưng khi em bé bị người đàn ông đánh suốt nhiều phút, người mẹ không can thiệp mà đứng nép về phía nhà vệ sinh. Chỉ khi thấy em bé bị người đàn ông đập xuống nệm, người phụ nữ mới chạy ra ôm đứa trẻ. 

Nhưng kẻ bạo hành vẫn không dừng lại mà còn xông vào tấn công hai mẹ con, bắt người phụ nữ phải lựa chọn "hoặc nó về ngoại hoặc tôi ra khỏi nhà này".

Liên quan đến vụ việc, báo Giao Thông thông tin thêm, tại cơ quan công an, người đàn ông này khai chung sống như vợ chồng với mẹ cháu bé - chị N.H.T. từ năm 2020 đến nay. Trong thời gian cùng chung sống, N. thừa nhận thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé P.A. và cả chị T. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật.

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