Một vụ ngộ độc tập thể vừa xảy ra trên một nhóm gần 20 học sinh tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khiến 1 học sinh tử vong, các em còn lại phải nhập viện sau khi ăn phải quả Hồng Châu.

Theo VOV đưa tin, chiều 2/10, sau khi tan học được gia đình đón về nhà, nhóm 17 em gồm 1 học sinh mầm non, 9 học sinh tiểu học và 7 học sinh THCS, cùng trú tại thôn Hát Tinh, xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn, Lào Cai) đã rủ nhau lên đồi gần nhà hái quả Hồng Châu ăn và bị ngộ độc.

Quả Hồng Châu nguy hiểm gây ngộ độc - Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng chính quyền địa phương phối hợp với gia đình khẩn trương tổ chức đưa các học sinh tới cơ sở cấp cứu y tế.

Mặc dù được các y, bác sỹ tận tình cấp cứu, điều trị nhưng đến 16h00 ngày 3/10, 1 học sinh đã không qua khỏi và tử vong; còn 8 học sinh được chuyển tuyến về Hà Nội điều trị; 8 em còn lại hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bản.

Một trong số học sinh đang phải nằm điều trị tại bệnh viện sau ngộ độc - Ảnh: VTV

Ông Phí Công Hoan - Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn cho biết, ngoài trường hợp học sinh tử vong, các trường hợp đang cấp cứu tại các Bệnh viện đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sức khỏe tích cực.

“Ngay sau vụ việc, huyện đã chỉ đạo chặt hạ toàn bộ cây Hồng Châu nguy hiểm trực tiếp gây ngộ độc tại Chiềng Ken. Đây là một loài cây mọc hoang, ra quả trông rất bắt mắt, nhưng chứa nhiều độc tố. Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các địa phương rà soát, chặt hạ triệt để loài cây này, tránh sự cố đáng tiếc tái diễn” - ông Hoan thông tin.

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