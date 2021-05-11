Sau vụ 2 chị em ruột tử vong nghi do ngộ độc cháo, người cha nức nở: 'Cháo nấu hôm trước, để dành phần con'

Xã hội 11/05/2021 15:37

2 chị em tử vong do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cháo gà ở Bạc Liêu khiến nhiều người không khỏi thương tâm. Mất con, người cha nức nở: "Cháo nấu hôm trước, để dành phần con".

Vụ việc thương tâm diễn ra hôm 9/5 tại phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu. Cụ thể, 2 bé là Đ.L.T.N. (9 tuổi, học lớp 3) cùng với em gái Đ.T.T. (5 tuổi, học lớp chồi) đã tử vong sau khi ăn cháo gà và uống một loại nước ngọt đóng chai.

Theo lời kể của gia đình, sau vài giờ ăn uống, cả 2 bé có biểu hiện nôn ói, co giật nên gia đình đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé T. qua đời vào trưa cùng ngày. Đến tối thì bé N. cũng không qua khỏi.

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Khung cảnh tang thương, mất mát của gia đình - Ảnh: Báo Giao Thông

Anh Đ.T.T. (31 tuổi, cha của 2 bé) không kìm được nỗi đau, xúc động kể lại trong nước mắt, vào chiều 8/5, gia đình nấu cháo gà rồi để lại một tô bỏ vào tủ lạnh. Đến sáng hôm sau, gia đình hâm nóng lại cháo rồi cho chị em N. và T. ăn thì xảy ra việc đau lòng.

Nhiều người dân cho rằng, hai bé N. và T. qua đời có thể do bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương phối hợp điều tra làm rõ.

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Cơ quan ban ngành chia buồn và hỗ trợ gia đình - Ảnh: Báo Giao Thông

Càng thương tâm hơn khi chứng kiến gia cảnh gia cảnh của gia đình 2 cháu. Anh T. là ngư dân, còn vợ ở nhà làm nội trợ. Giờ 2 con đều đã qua đời, cặp vợ chồng đau lòng vô cùng, ruột gan đau như xé. Ngay sau khi xảy ra sự việc, trưa ngày 10/5, ông Nguyễn Hùng Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh.

Phòng tránh ngộ độc thực phẩm: 

- Lựa chọn các địa chỉ mua thực phẩm rõ ràng, có chứng nhận vệ sinh.

- Trong bảo quản thực phẩm cần chú ý hạn sử dụng của thực phẩm

- Không để lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín.

- Khi chế biến thực phẩm, đối với rau củ quả cần rửa và ngâm nước muối.

- Không cho trẻ ăn thức ăn lạ, thức ăn đường phố, thực phẩm tái, đồ muối chua, chế biến sẵn.

- Giữ vệ sinh trong ăn uống bằng cách ăn chín, uống sôi.

- Không dùng thức ăn đã để từ ngày trước.

- Thực phẩm khi nấu chín cần được đậy kỹ, tránh ruồi, gián, chuột.

- Tạo thói quen rửa tay cho trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh để phòng bệnh.

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Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm 2 chị em ruột cháo gà

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