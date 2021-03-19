Sau khi thổi kẹo bong bóng mua trước cổng trường, ba học sinh tiểu học ở Quảng Bình phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tức ngực, khó thở, buồn nôn...

Theo nguồn tin từ Zing News, vào chiều 18/3, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tiếp nhận 3 học sinh lớp 5, trường Tiểu học Phú Trạch, xã Hải Trạch, nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, chóng mặt sau khi thổi kẹo bong bóng mua trước cổng trường.

Bác sĩ đang chăm sóc 1 trong 3 em học sinh - Ảnh: Công an TP. HCM

Theo lãnh đạo Tiểu học Phú Trạch, ba học sinh này đã mua loại kẹo thổi bong bóng dạng tuýp, có ống hút nhỏ để thổi tại quán tạp hóa trước cổng trường. Sau khi thổi, cả 3 em đau ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt, người mệt mỏi. Các em đã được người thân đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cấp cứu.

Lãnh đạo bệnh viện cho hay cả 3 trường hợp được chẩn đoán rối loại nhịp tim, nghi do ngộ độc khí N2O. Các em đều được đội ngũ bác sỹ cho thở oxy, truyền dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các em đang có tiến triển tích cực, nói chuyện được và đang được theo dõi - báo Công an TP. HCM đưa tin.

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