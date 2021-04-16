Đà Nẵng: Hàng chục học sinh bị ngộ độc phải nhập viện, nghi do hít loại đồ chơi slime mua trước cổng trường

Xã hội 16/04/2021 20:12

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiếp nhận hàng chục học sinh nhập viện do ngộ độc hô hấp. Theo điều tra ban đầu, loại đồ chơi đó có dạng như slime, bề ngoài giống miếng hạ sốt, khi ngâm nước thì nở ra giống sứa.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, trưa 16/4, bác sĩ Trần Đại Vĩnh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cho biết đã tiếp nhận 35 học sinh tiểu học nhập viện do có triệu chứng ngộ độc hô hấp. Khi nhập viện, các em học sinh đều có biểu hiện tức ngực khó thở, đau bụng, buồn nôn… Tất cả các học sinh vào cấp cứu đều học tại Trường tiểu học số 1 Hòa Khương (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).

Cho đến chiều 16/4, thông tin từ bệnh viện cho biết vẫn còn nhiều học sinh nằm điều trị tại đây. Đa phần các em đã được chuyển về điều trị tại khoa nhi. 

Tuy nhiên đầu giờ chiều vẫn có thêm học sinh tại trường tiểu học trên nhập viện với những triệu chứng tương tự. Thông tin ban đầu nguyên nhân vụ việc có liên quan đến loại đồ chơi mua ở cổng trường.

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 Học sinh ngộ độc được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang - Ảnh: Tuổi Trẻ

Em Đ.T.P.L. (học sinh lớp 4/1 Trường tiểu học số 1 Hòa Khương) cho biết đồ chơi ấy tương tự slime (chất dẻo ma quái), bề ngoài giống miếng dán hạ sốt, khi ngâm nước thì nở ra giống sứa.

"Con mua 5.000 đồng hai miếng giống miếng hạ sốt ở quán bà Lựu. Sau đó ngâm thì nó nở như con sứa. Loại đồ chơi này bọn con hay đổ màu phẩm vào cho có nhiều màu sắc nhưng khi ngửi thì các bạn có triệu chúng bị nôn", L. kể.

Em học sinh này cũng cho biết thêm vào sáng 16/4, khi hít phải đồ chơi này, các học sinh trong lớp đều có triệu chứng đau bụng, chóng mặt.

Hiện, Trường tiểu học số 1 Hòa Khương đã đóng cửa để phun khử độc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận và tìm hiểu thông tin của quán bán loại đồ chơi nêu trên.

"Chúng tôi đã khuyến cáo đến các trường nhắc nhở học sinh không được chơi các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc tương tự loại đồ chơi chất dẻo này", vị lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang cho hay.

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