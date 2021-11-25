'Thầy ông nội' 'sắm' thiết bị cũ cho các đệ tử tập gym, tuyên bố không ngại đầu tư để phục vụ 'phát triển năng khiếu'

Xã hội 25/11/2021 14:35

Các "tu sĩ" tại Tịnh thất Bồng Lai chia sẻ quan điểm tu tập tại cơ sở này khiến nhiều cư dân mạng "sốc toàn tập".

Thời gian gần đây, cái tên "Tịnh thất Bồng Lai" thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Từ sau ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng về vấn đề xét nghiệm ADN, ông "Lê Tùng Vân" vẫn dùng dằng chưa xác nhận "sét kèo". Ngay sau đó, nhiều báo đài đã đưa tin về những "góc khuất" đằng sau việc nhận nuôi trẻ mồ côi tại cơ sở này. Mặc dù nhiều lần lên tiếng phản bác, song dư luận vẫn liên tục chĩa "mũi dùi" vào "thầy ông nội" và các đệ tử đang tu tập tại Thiền am.

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Cơ sở của ông Lê Tùng Vân vướng nhiều tranh cãi về vấn đề huyết thống - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, nhiều cư dân mạng sốc khi nhiều quy tắc "ngầm" về cuộc sống tại đây được chính những người trong cuộc tiết lộ. Theo đó, trao đổi với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, "tu sĩ" Nhị Nguyên cho hay những người tại đây có cách "tu tập" đặc biệt, hướng đến những điều "tốt đẹp" trên cuộc đời.

Cụ thể, người này nói: "Từ bé, những trẻ mồ côi trong Tịnh thất Bồng Lai đã được thầy Lê Tùng Vân cho học các môn phù hợp với năng khiếu bản thân. Các thầy nam theo con đường võ thuật, tập gym để rèn luyện thân thể. 

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Hình ảnh từng gây tranh cãi của các 'tu sĩ' tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Mình tu tập là để hướng đến những cái tốt, cái đẹp, cái hay trong cuộc sống. Tôi ví dụ, tập gym ngoài rèn luyện thân thể, nó còn cho chúng tôi được tính kiên trì, nhẫn nại. Đây là một bộ môn rất khó tập, đòi hỏi phải có sự kiên trì để theo đuổi.

Vào tập cầm cục tạ nặng quá thì chúng ta sẽ rất dễ nản. Có được một thân thể đẹp đâu phải là chuyện 1,2 ngày mà từ năm này qua tháng nọ. Chúng tôi nghĩ tu tập là phải làm sao cho mình tiến bộ lên, chứ không phải tu rồi là không biết gì hết".

Theo lời của Nhị Nguyên, tất cả các "sư thầy" đều tham gia tập thể hình và có huy chương. Tịnh thất Bồng Lai đã trang bị phòng tập gym, phòng thu âm... để phục vụ cho việc "phát triển năng khiếu". 

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Các đệ tử của thầy ông nội thường xuyên khoe cơ bắp trên MXH - Ảnh: Internet

"Chúng tôi toàn mua máy tập cũ để tiết kiệm chi phí. Còn lại, các thầy đều tự tập luyện tại nhà", ông Nguyên nói thêm.

Trước đó, trên MXH lan truyền nhiều hình ảnh "cơ bắp" cuồn cuộn của các "tu sĩ" ở đây và nổ ra nhiều tranh cãi. Ngay sau đó, việc để 5 "chú tiểu" tham gia chương trình truyền hình để thu hút mạnh thương quân cũng bị dư luận lên án kịch liệt vì cho rằng đây là hành vi "lợi dụng" trẻ em để chuộc lợi.

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Thầy ông nội lộ diện sau nhiều lùm xùm gây bão MXH - Ảnh chụp màn hình

Hiện, sau nhiều ồn ào với bà Nguyễn Phương hằng, chiều qua 24/11, ông Lê Tùng Vân đã lần đầu lộ diện với thần sắc rạng rỡ, tươi tắn cùng các "đệ tử" ruột đi Châu Đốc làm "công chuyện".

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Liên quan đến vụ việc bố mẹ cô gái tên Diễm My lên tiếng tố cáo Tịnh thất Bồng Lai "giấu" con gái, bà Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết mình bị Tịnh thất Bồng Lai vu khống.

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Thầy ông nội Thiền am bên bờ vũ trụ

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