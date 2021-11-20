Tịnh thất Bồng Lai 'vạch áo cho người xem lưng': Tung giấy nhận con nuôi, mẹ ruột muốn 'đòi' con phải 'nộp phạt' 10 tỷ đồng

Mới đây Truyền hình Long An đã phát phóng sự "Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất. Cụ thể, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời phỏng vấn của Truyền hình Long An rằng, địa phương đã làm giấy khai sinh cho 3 em nhỏ ở Tịnh Thất và đều có mẹ, phần người cha bỏ trống.

Thời gian gần đây, một nữ đại gia đến từ Bình Dương lên tiếng cáo buộc về mối quan hệ huyết thống giữa ông Lê Tùng Vân và các "chú tiểu" tại Tịnh thất Bồng Lai . Từ đó, lùm xùm liên quan đến cơ sở Thiền am bên bờ vũ trụ đã thu hút sự quan tâm của dư luận xung quanh nhiều vấn đề, đặc biệt những thông tin về các mối quan hệ giữa các thành viên tại đây.

Liên quan tới vụ việc, trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, Nhất Nguyên - người đại diện Tịnh thất Bồng Lai cho biết, các em bé tại đây đều được nhận nuôi và do các cô sống tại đây nhận làm người đỡ đầu. "Các cô đều là mẹ của các bé trên mặt giấy tờ", Nhất Nguyên chia sẻ.

Người này cho biết, hiện tại Tịnh thất Bồng Lai có 6 cô và đang nuôi dưỡng 9 em bé. Từ việc dạy học, ăn uống, dạy dỗ lễ nghi phép tắc, đều chia ra cho các cô đảm nhận, chăm sóc.

"Các bé đều xưng con - gọi 'thầy', ví dụ như 'thầy' Kỳ Duyên, 'thầy' Huyền Trang. Mình là người tu, chỉ nhận đỡ đầu các bé nên không có chuyện gọi là mẹ", Nhất Nguyên cho hay.

UBND huyện Đức Hòa đến kiểm tra cơ sở - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mới đây, dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, một đệ tử của "thầy ông nội" tiếp tục tung ra số hình ảnh, giấy tờ để chứng minh việc nhận nuôi trẻ mồ côi tại cơ sở này. Đáng chú ý, trong đó có giấy cam kết giữa phía Tịnh thất và mẹ ruột của các em bé này. Cụ thể, một văn bản cho con nêu rõ lý do của người mẹ vì "hoàn cảnh gia đình quá khó khăn" nên "cho đứt bé vĩnh viễn cho ông Lê Tùng Vân".

Giấy tờ được phía Tịnh thất đưa ra - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trong văn bản cho con có dòng cam kết: "Nếu vì một lý do bất khả kháng nào đó mà tôi phải đòi bé lại thì tôi phải đền lại cho ông Lê Tùng Vân 10 tỷ đồng".

Phía Thiền am cũng cho biết: "Hoàn cảnh bé rất đáng thương, nếu không nhận nuôi bé sẽ bị bỏ rơi. Chúng tôi không để trẻ bơ vơ nên mới nhận về nuôi".