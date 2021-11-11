Sau chuyến 'thăm nom' bất thành ở Tịnh thất Bồng Lai, bà Phương Hằng ấn định lịch hẹn với 6 cái tên, Vy Oanh cũng chiếm một 'suất'

Xã hội 11/11/2021 10:23

Cách đây ít phút, bà Phương Hằng bất ngờ đăng tải thông báo đã lên lịch hẹn gặp với 6 cái tên nổi đình nổi đám, đáng chú ý trong đó có cả ca sĩ Vy Oanh.

Cách đây không lâu, bà Phương Hằng vừa khiến cả cõi mạng náo loạn vì chuyến "du hí" Tịnh thất Bồng lai với danh nghĩa mạnh thường quân ghé thăm nơi ăn chốn ở của các "chú tiểu". Tuy nhiên nữ đại gia đã phải ngậm ngùi quay xe về vì "không ai tiếp".

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Nữ đại gia đến thăm 'thầy ông nội' giữa trưa - Ảnh chụp màn hình

Thất vọng vì chuẩn bị chu toàn nhưng "bất thành", nữ đại gia hứa hẹn sẽ quay lại đây vào một dịp khác nhưng đi trong âm thầm, lặng lẽ. 

Chưa thấy ghé Thiền am lần hai thì cách đây ít phút, nữ đại gia bất ngờ thông báo sẽ có 4 chuyến "gặp gỡ" cùng 4 người "quen".

Đáng chú ý hơn cả có lẽ là buổi gặp với Vy Oanh. Nữ CEO cho hay đã ấn định thứ Tư tuần sau (tức 17/11/2021) đề "thăm hỏi" nữ ca sĩ. Trước đó, chiều qua trên MXH bất ngờ xuất hiện hình ảnh được cho là bà Phương Hằng đến làm việc tại cơ quan công an sau thông báo khởi kiện giọng ca Đồng Xanh vì "đánh phá" quỹ từ thiện Hằng Hữu và cá nhân, gia đình nữ CEO.

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Trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là bà Phương Hằng có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra cùng luật sư sau thông báo khởi kiện Vy Oanh.

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Từ khóa:   Bà Phương Hằng Vy Oanh Tịnh thất Bồng Lai

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