Bà Phương Hằng làm việc tại cơ quan công an hậu ồn ào kiện tụng với Vy Oanh? CĐM 'tấm tắc': 'Đúng người, sai thời điểm!'

Theo đó, nữ đại gia cho rằng Vy Oanh chính là người có hành vi chống phá công ty Đại Nam và cá nhân vợ chồng bà. Bên cạnh đó, nữ CEO còn khẳng định giọng ca Đồng Xanh bị giật dây, vào hùa để "đánh phá" nhà máy oxy, quỹ thiện nguyện Hằng Hữu của mình.

Sau nhiều lần "gây chiến" ác liệt trên MXH, mới đây bà Phương Hằng đã chính thức tuyên bố khởi kiện Vy Oanh vì cho rằng nữ ca sĩ đã có 2 hành vi gây tổn hại đến mình và doanh nghiệp.

Thông tin kiện tụng trên ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐM. Đến chiều ngày 10/11, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là bà Nguyễn Phương Hằng có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra cùng luật sư.

Bà Phương Hằng cũng thừa nhận không có bất kỳ mối quan hệ nào với Vy Oanh trước khi nổ ra cuộc chiến gay gắt trên MXH mấy tháng nay: "Động cơ nào khiến cho Vy Oanh làm điều này? Vì tôi và Vy Oanh không hề quen biết nhau trước đó".

Hình ảnh được cho là bà Phương Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Internet

Mặc dù vẫn chưa xác định được đây có phải là nữ đại gia hay không, song netizen đã ngay lập tức khẳng định người phụ nữ trong ảnh đích thị là nữ CEO đình đám bởi dáng người và kiểu tóc "huyền thoại".

Thậm chí, CĐM còn tinh ý phát hiện Vy Oanh cũng từng "check in" tại đây. Nhiều người không ngừng bình luận và "cà khịa" việc nữ ca sĩ "động chạm" để có bức ảnh làm việc tại cơ quan công an hoàn hảo hơn. Bên cạnh đó, một số netizen còn "mỉa mai" "đúng người, sai thời điểm" để nói về sự xuất hiện cùng một nơi của bà chủ Đại Nam và giọng ca Đồng Xanh.

Được biết, trước đó, Vy Oanh cũng có mặt tại địa điểm tương tự vào hôm 25/10. Giọng ca Đồng Xanh cùng luật sư cá nhân có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ.

Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ.

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

Hiện cuộc đấu tố giữa bà Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh trên phương diện pháp lý vẫn đang căng như dây đàn khi không bên nào chịu nhượng bộ.