NÓNG: Bà Phương Hằng ra 'tối hậu thư', chính thức khởi kiện Vy Oanh vì 2 hành vi, tuyên bố đanh thép 'nói được sẽ làm được'

Xã hội 09/11/2021 11:22

Sau nhiều lần "gây chiến" ác liệt trên MXH, mới đây bà Phương Hằng đã chính thức tuyên bố khởi kiện Vy Oanh vì cho rằng nữ ca sĩ đã có 2 hành vi gây tổn hại đến mình và doanh nghiệp.

Chiều hôm qua, ngày 8/11, sau khoảng thời gian "bỏ bê" showbiz Việt để "gây chiến" với Tịnh thất Bồng Lai, bà Phương Hằng chính thức thông báo trở lại vào tối nay và trực tiếp gọi tên Vy Oanh. Đáng chú ý hơn, nữ đại gia còn "thách thức" giọng ca Đồng Xanh đi thử ADN của các con. Đáp trả lại lời của nữ đại gia, Vy Oanh lên tiếng thách thức ngược vô cùng gay gắt: "CEO nghĩ sao nếu bỗng một ngày đẹp trời tôi bắt bé út của bà phải đi xét nghiệm ADN với chồng bà và 20 người đàn ông khác (theo lời rất nhiều đồn 8 tháng qua)?".

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Thời gian qua, bà chủ Đại Nam và Vy Oanh liên tục khẩu chiến trên MXH - Ảnh minh họa: Internet

Đến sáng nay, cách đây ít phút, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận, bà Phương Hằng đã ra "tối hậu thư" gửi Vy Oanh, tuyên bố khởi kiện nữ ca sĩ.

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Thông báo khởi kiện của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ đại gia cho rằng Vy Oanh chính là người có hành vi chống phá công ty Đại Nam và cá nhân vợ chồng bà. Bên cạnh đó, nữ CEO còn khẳng định giọng ca Đồng Xanh bị giật dây, vào hùa để "đánh phá" nhà máy oxy, quỹ thiện nguyện Hằng Hữu của mình.

Bà Phương Hằng cũng thừa nhận không có bất kỳ mối quan hệ nào với Vy Oanh trước khi nổ ra cuộc chiến gay gắt trên MXH mấy tháng nay: "Động cơ nào khiến cho Vy Oanh làm điều này? Vì tôi và Vy Oanh không hề quen biết nhau trước đó".

Cuối bài đăng, nữ đại gia khẳng định chắc nịch với CĐM: "Quý vị hãy chờ xem, tôi nói được sẽ làm được".

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Bà chủ Đại Nam tuyên bố 'nói được làm được' - Ảnh chụp màn hình

Được biết, hôm 25/10 nữ ca sĩ đã cùng luật sư cá nhân có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ.

Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ. 

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Nữ ca sĩ tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

Hiện, vụ ồn ào căng thẳng giữa nữ đại gia và ca sĩ Vy Oanh vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Khi đi 'hùng hổ', khi về 'trắng tay' nhưng bà Phương Hằng vẫn kịp 'cài cắm' hai nhân vật này ở lại Tịnh thất Bồng Lai, nhờ đó tránh được một màn 'gài bẫy' bất ngờ

Khi đi 'hùng hổ', khi về 'trắng tay' nhưng bà Phương Hằng vẫn kịp 'cài cắm' hai nhân vật này ở lại Tịnh thất Bồng Lai, nhờ đó tránh được một màn 'gài bẫy' bất ngờ

CĐM đột ngột tràn vào livestream và yêu cầu nữ đại gia quay xe trở lại Thiền am. Đọc bình luận của người xem, nữ CEO lắc đầu, khẳng định phía Tịnh thất Bồng Lai chắc chắn sẽ không "chào đón" bà đến "thăm nom". 

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng bà Phương hằng kiện Vy Oanh

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