Cụ thể, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời phỏng vấn của Truyền hình Long An rằng, địa phương đã làm giấy khai sinh cho 3 em nhỏ ở Tịnh Thất và đều có mẹ, phần người cha bỏ trống.

Thời gian gần đây, sau khi Truyền hình Long An phát phóng sự "Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất, dư luận tiếp tục đổ dồn sự quan tâm chú ý vào cơ sở này.

Ông Nguyễn Văn Mưng - trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An - cho biết cơ quan chức năng tỉnh này nhiều lần xác định hộ bà Cúc không phải là cơ sở tự viện Phật giáo, những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các luật pháp liên quan.

Liên quan tới vụ việc, báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 7/11, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết vừa có đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đến kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi từng tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Gần đây liên tục xuất hiện nhiều thông tin về việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện, có nhiều việc làm trái luân thường đạo lý nên UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Đức Hòa kiểm tra.

Cơ sở do 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân đứng đầu đang gây chú ý lớn - Ảnh: Internet

Trước thông tin trên, Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên - đại diện "Tịnh thất" từng lên tiếng khẳng định các bé được họ nuôi dưỡng đều là trẻ mồ côi.

Đặc biệt, trong một chia sẻ mới đây trên tờ Pháp luật và Bạn đọc, ông Nhất Nguyên còn tiết lộ thêm quy tắc "bất di bất dịch" về chuyện nhận nuôi trẻ. Vị này nói khi người mẹ đã quyết định giao con cho "Thiền am" nuôi, trong 10 năm đầu sẽ không được gặp mặt máu mủ của mình.

Ông Lê Tùng Vân không cho phép họ đến thăm trong vòng 10 năm đầu, không được xưng hô là mẹ hay gọi bé là con. Vì khi đã đồng ý đem cho, bé đã trong hoàn cảnh khác, ở với người mẹ khác.

5 em bé từng gây bão trên sóng truyền hình được n hiều người nhận định có mối quan hệ huyết thống với các 'tu sĩ' tại Thiền am - Ảnh: Internet

Người này cho biết thêm: "Nếu chúng tôi cho thăm, em bé sẽ nhớ nhung mẹ cũ. Điều đó sẽ trở thành sự trói buộc giữa người mẹ và đứa con. Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn tránh việc họ lợi dụng, nhờ nuôi hộ một thời gian rồi xin lại bé như một vài trường hợp từng xảy ra.

Chỉ khi các bé đủ 10 tuổi, đã có nhận thức, được tu tập, rèn luyện đạo đức ngoan ngoãn ở đây thì người mẹ mới được đến thăm nuôi".

Ngay sau phát ngôn này, phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng bức xúc và không hài lòng với cách lý giải của phía Tịnh thất. Nhiều người cho rằng dù nhận nuôi các bé nhưng hành động trên chẳng khác nào chia cắt tình mẫu tử. Ngoài ra, một số netizen còn lên tiếng mỉa mai cho rằng câu trả lời của "tu sĩ" Nhất Nguyên chỉ là lời chống chế. Họ khẳng định trên thực tế các em đang ở chung, được mẹ ruột chăm sóc mỗi ngày.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khi bị đồn đoán về huyết thống của các em bé và "ni cô" ở đây, mộ đệ tử thân cận khác của "thầy ông nội" đã lên tiếng phản bác và cho biết "sư cô" tại Tịnh thất Bồng Lai đã đứng ra làm "mẹ đỡ đầu" trên giấy tờ của các bé để các bé có thể đi học sau này.

Hiện những ồn ào liên quan đến cơ sở Thiền am bên bờ vũ trụ vẫn đang nhận được vô số sự quan tâm, theo dõi và nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.