'Đệ tử' thân tín với 'thầy ông nội' tá hỏa tiết lộ Tịnh thất Bồng Lai 'có biến', đăng đàn kêu 'trời' vì lý do 'nhạy cảm'

Xã hội 17/11/2021 17:57

Giữa lúc cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ hoạt động của Tịnh thất Bồng Lai thì một "đệ tử" thân tín với "thầy ông nội" tá hỏa lên tiếng tiết lộ "thiền am" có biến.

Thời gian gần đây, Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ là cơ sở gây xôn xao dư luận khi hàng loạt lùm xùm nổ ra xung quanh vấn đề nhận nuôi trẻ mồ côi. Đáng chú ý, ngay sau khi một nữ CEO lên tiếng đòi chủ cơ sở là ông Lê Tùng Vân phải xét nghiệm ADN nhằm làm rõ ồn ào huyết thống thì dư luận lại càng đổ dồn sự quan tâm.

 

Giữa lúc cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ hoạt động của nơi này thì một "đệ tử" thân tín của "thầy ông nội" tá hỏa lên tiếng tiết lộ Tịnh thất "có biến.

Cụ thể, Nhất Nguyên có bài đăng gây chú ý, nói về việc nơi này bị đổi tên trên Google Maps thành “Thiền am bên bờ vực thẳm”. Không những vậy, còn bị gắn thêm biệt danh nhạy cảm.

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Bài đăng của Nhất Nguyên - Ảnh chụp màn hình

Người này chia sẻ ảnh kèm dòng trạng thái: "Trời ơi, chắc tôi chết vì bị sốc cười quá…. Mở định vị lên đi công chuyện chọn vị trí bắt đầu của mình thì nó để là “Thiền am bên bờ vực thẳm”. Ai đặt làm điều này vậy? Bộ muốn tui chết cười hả".

 

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐM. Nhiều người cho rằng sự việc trên liên quan đến những ồn ào về vấn đề huyết thống đang gây tranh cãi thời gian vừa qua.

Như đã đưa tin trước đó, liên quan tới Thiền am, Truyền hình Long An đã phát phóng sự "Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất. Cụ thể, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời phỏng vấn của Truyền hình Long An rằng, địa phương đã làm giấy khai sinh cho 3 em nhỏ ở Tịnh Thất và đều có mẹ, phần người cha bỏ trống. 

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Nhiều lời cáo buộc về mối quan hệ huyết thống của các em bé ở cơ sở này đang được dư luận vô cùng quan tâm - Ảnh: Internet

Theo báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 7/11, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết vừa có đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đến kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi từng tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ông Nguyễn Văn Mưng - trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An - cho biết cơ quan chức năng tỉnh này nhiều lần xác định hộ bà Cúc không phải là cơ sở tự viện Phật giáo, những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các luật pháp liên quan.

Gần đây liên tục xuất hiện nhiều thông tin về việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện, có nhiều việc làm trái luân thường đạo lý nên UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Đức Hòa kiểm tra.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Mặc CĐM chỉ trích 'đem bọn trẻ ra kiếm tiền còn vòng vo', các 'thầy' ở Tịnh thất Bồng Lai 'hân hoan đón tin vui' bất ngờ

Mặc CĐM chỉ trích 'đem bọn trẻ ra kiếm tiền còn vòng vo', các 'thầy' ở Tịnh thất Bồng Lai 'hân hoan đón tin vui' bất ngờ

Mặc cho hàng loạt ồn ào tìm đến, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đóng cửa kín mít và vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Thậm chí, các "chú tiểu" ở đây vẫn vô tư livestream hát bolero vào mỗi tối.

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