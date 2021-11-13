Mặc CĐM chỉ trích 'đem bọn trẻ ra kiếm tiền còn vòng vo', các 'thầy' ở Tịnh thất Bồng Lai 'hân hoan đón tin vui' bất ngờ

Xã hội 13/11/2021 09:50

Mặc cho hàng loạt ồn ào tìm đến, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đóng cửa kín mít và vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Thậm chí, các "chú tiểu" ở đây vẫn vô tư livestream hát bolero vào mỗi tối.

Thời gian gần đây, cái tên Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ hot trở lại sau khi hàng loạt góc khuất đáng ngờ xoay quanh cách thức hoạt động bị "đào sâu", đưa ra ánh sáng. sau chuyến ghé thăm rùm beng cõi mạng nhưng bất thành của bà Phương Hằng, cơ sở này liên tục bị Truyền hình Long An, VTV và hàng loạt báo đài địa phương đưa tin xung quanh các hoạt động từ thiện, cưu mang trẻ mồ côi...

Mặc CĐM chỉ trích 'đem bọn trẻ ra kiếm tiền còn vòng vo', các 'thầy' ở Tịnh thất Bồng Lai 'hân hoan đón tin vui' bất ngờ - Ảnh 1
Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời trong phóng sự về mối quan hệ của một số thành viên trong Tịnh thất - Ảnh cắt từ clip

Mặc cho hàng loạt ồn ào tìm đến, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đóng cửa kín mít và vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Thậm chí, các "chú tiểu" ở đây vẫn vô tư livestream hát bolero vào mỗi tối. Kênh Youtube "cần câu cơm" 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ cũng vừa mới đón "tin vui" giữa cơn bão chỉ trích của CĐM. Cụ thể, theo số liệu của Social Blade cho biết, trong 30 ngày qua lượng người theo dõi kênh kênh đã tăng 25%. Bên cạnh đó, lượng views cũng tăng 34,9%. Như vậy số tiền Tịnh Thất Bồng Lai thu về được mỗi tháng có thể lên đến 7,2 nghìn USD – 115,5 nghìn USD. Tuy nhiên, netizen nhận định đây cũng chỉ là số liệu tham khảo ở nước ngoài, còn tại Việt Nam con số thực sự có thể thấp hơn rất nhiều.

Mặc CĐM chỉ trích 'đem bọn trẻ ra kiếm tiền còn vòng vo', các 'thầy' ở Tịnh thất Bồng Lai 'hân hoan đón tin vui' bất ngờ - Ảnh 2
Số liệu của Social Blade - Ảnh: Internet

 

Liên quan đến kênh Youtube trên, dư luận cho rằng những người lớn tự xưng là "thầy" tại cơ sở này đang "lợi dụng" các em nhỏ để kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, Hoàn Nguyên - một đệ tử thân cận của "thầy ông nội" trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, khẳng định chắc nịch: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé. 

Chỉ là sau chương trình 'Thách Thức Danh Hài', các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai 'thương' thì người ta cho thôi.

Trước tới nay, chúng tôi nhận nuôi trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi. Trong đó, có trường hợp là những người vợ/chồng ngoại tình, có con bên ngoài. Chúng tôi không nhận nuôi thì các bé sẽ bị bỏ lăn lóc, rất tội nghiệp.

Hơn nữa, chúng tôi đang nuôi dạy các bé rất tốt. Các bé tại 'Tịnh thất Bồng Lai 'luôn được dạy dỗ đàng hoàng, đạo đức là hàng đầu, có giờ thiền, giờ học riêng".

Tuy nhiên, tuyên bố này khiến cho khán giả tìm ra sơ hở, bởi đến hiện tại, trong phần mô tả của kênh Youtube 5 chú tiểu - Tịnh thất Bồng Lai vẫn còn thông tin: "Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ, và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé: Thầy Hoàn Nguyên (số điện thoại), số tài khoản: ***. Thầy Nhất Nguyên (số điện thoại ), số tài khoản: ***".

Mặc CĐM chỉ trích 'đem bọn trẻ ra kiếm tiền còn vòng vo', các 'thầy' ở Tịnh thất Bồng Lai 'hân hoan đón tin vui' bất ngờ - Ảnh 3
Thông tin số tài khoản vẫn còn trên kênh Youtube của 5 chú tiểu - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nhiều người cho rằng, mặc dù không kêu gọi rầm rộ trên MXH nhưng Tịnh thất Bồng Lai vẫn khéo léo "cài" số tài khoản để những người yêu thích các em bé có thể chuyển tiền ủng hộ. Trước đó, bà Phương Hằng cũng từng tiết lộ đã chuyển khoản ủng hộ vào số tài khoản này nhưng phía Thiền am lại phủ nhận và yêu cầu nữ đại gia sao kê, chuyển ở đâu, lúc nào... thật rõ ràng.

Hiện, những ồn ào liên quan đến cơ sở này vẫn đang nhận được lượng theo dõi khủng của dư luận.

Tịnh thất Bồng Lai khẳng định không xin tiền MTQ, chỉ 'lỡ tay' để lại STK nhưng CĐM đã phát hiện ra chi tiết 'tố cáo' một 'sự thật' rất KHÁC

Tịnh thất Bồng Lai khẳng định không xin tiền MTQ, chỉ 'lỡ tay' để lại STK nhưng CĐM đã phát hiện ra chi tiết 'tố cáo' một 'sự thật' rất KHÁC

Liên tục lên tiếng khẳng định tự kiếm tiền, không xin hay kêu gọi MTQ, tuy nhiên CĐM đã bất ngờ phát hiện ra chi tiết vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ của Tịnh thất Bồng Lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân 5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số