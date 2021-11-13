Mặc CĐM chỉ trích 'đem bọn trẻ ra kiếm tiền còn vòng vo', các 'thầy' ở Tịnh thất Bồng Lai 'hân hoan đón tin vui' bất ngờ

Mặc cho hàng loạt ồn ào tìm đến, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đóng cửa kín mít và vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Thậm chí, các "chú tiểu" ở đây vẫn vô tư livestream hát bolero vào mỗi tối. Kênh Youtube "cần câu cơm" 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ cũng vừa mới đón "tin vui" giữa cơn bão chỉ trích của CĐM. Cụ thể, theo số liệu của Social Blade cho biết, trong 30 ngày qua lượng người theo dõi kênh kênh đã tăng 25%. Bên cạnh đó, lượng views cũng tăng 34,9%. Như vậy số tiền Tịnh Thất Bồng Lai thu về được mỗi tháng có thể lên đến 7,2 nghìn USD – 115,5 nghìn USD. Tuy nhiên, netizen nhận định đây cũng chỉ là số liệu tham khảo ở nước ngoài, còn tại Việt Nam con số thực sự có thể thấp hơn rất nhiều.

Thời gian gần đây, cái tên Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ hot trở lại sau khi hàng loạt góc khuất đáng ngờ xoay quanh cách thức hoạt động bị "đào sâu", đưa ra ánh sáng. sau chuyến ghé thăm rùm beng cõi mạng nhưng bất thành của bà Phương Hằng, cơ sở này liên tục bị Truyền hình Long An, VTV và hàng loạt báo đài địa phương đưa tin xung quanh các hoạt động từ thiện, cưu mang trẻ mồ côi...

Liên quan đến kênh Youtube trên, dư luận cho rằng những người lớn tự xưng là "thầy" tại cơ sở này đang "lợi dụng" các em nhỏ để kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, Hoàn Nguyên - một đệ tử thân cận của "thầy ông nội" trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, khẳng định chắc nịch: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé.

Chỉ là sau chương trình 'Thách Thức Danh Hài', các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai 'thương' thì người ta cho thôi.

Trước tới nay, chúng tôi nhận nuôi trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi. Trong đó, có trường hợp là những người vợ/chồng ngoại tình, có con bên ngoài. Chúng tôi không nhận nuôi thì các bé sẽ bị bỏ lăn lóc, rất tội nghiệp.

Hơn nữa, chúng tôi đang nuôi dạy các bé rất tốt. Các bé tại 'Tịnh thất Bồng Lai 'luôn được dạy dỗ đàng hoàng, đạo đức là hàng đầu, có giờ thiền, giờ học riêng".

Tuy nhiên, tuyên bố này khiến cho khán giả tìm ra sơ hở, bởi đến hiện tại, trong phần mô tả của kênh Youtube 5 chú tiểu - Tịnh thất Bồng Lai vẫn còn thông tin: "Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ, và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé: Thầy Hoàn Nguyên (số điện thoại), số tài khoản: ***. Thầy Nhất Nguyên (số điện thoại ), số tài khoản: ***".

Thông tin số tài khoản vẫn còn trên kênh Youtube của 5 chú tiểu - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nhiều người cho rằng, mặc dù không kêu gọi rầm rộ trên MXH nhưng Tịnh thất Bồng Lai vẫn khéo léo "cài" số tài khoản để những người yêu thích các em bé có thể chuyển tiền ủng hộ. Trước đó, bà Phương Hằng cũng từng tiết lộ đã chuyển khoản ủng hộ vào số tài khoản này nhưng phía Thiền am lại phủ nhận và yêu cầu nữ đại gia sao kê, chuyển ở đâu, lúc nào... thật rõ ràng.

Hiện, những ồn ào liên quan đến cơ sở này vẫn đang nhận được lượng theo dõi khủng của dư luận.