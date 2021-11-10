Từng 'khoe' thu nhập khủng, Tịnh thất Bồng Lai chi tiêu bao nhiêu tiền/tháng mà thẳng thừng tuyên bố 'cứng': 'Không cần mạnh thường quân'?

Xã hội 10/11/2021 16:45

Mới đây, đại diện Tịnh thất Bồng Lai bất ngờ tiết lộ số tiền chi tiêu hàng tháng và tuyên bố thẳng thừng không cần mạnh thường quân.

Giữa lúc dư luận đang đổ dồn vào những sai phạm của cơ sở Tịnh thất Bồng Lai sau khi loạt kênh truyền hình, báo đài đưa tin, nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc khi chứng kiến các "thầy, cô" ở đây có cuộc sống vô cùng sang chảnh, du lịch xịn, dùng điện thoại hàng chục triệu đồng.

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Người ở Thiền am sử dụng điện thoại hàng chục triệu đồng - Ảnh chụp màn hình

Từng giải đáp về vấn đề "tiền ở đâu?", Nhất Nguyên - Một "đệ tử" ruột của "thầy ông nội" lên tiếng và khẳng định người trong Tịnh Thất Bồng Lai đều có việc làm và thu nhập ổn định. Cụ thể, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy; Nhất Tuệ bán rau củ ngoài chợ; Mở studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc… đăng lên YouTube; Thời gian ảnh rỗi mọi người còn tranh thủ đi hát kiếm tiền, mỗi tháng thu về vài triệu đồng.

Bên cạnh đó, kênh Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" của Tịnh Thất Bồng Lai tính tới hiện tại có hơn 2 triệu lượt đăng ký cũng đem về một khoản thu không hề nhỏ.

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Cơ sở này có nhiều nguồn thu từ Youtube đến buôn bán rau... - Ảnh: Internet

Kế đó, mới đây, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, người này tiếp tục tiết lộ số tiền chi tiêu hàng tháng của cơ sở này cũng thuộc hàng khủng. Theo đó, Nhất Nguyên cho hay mình cùng Hoàn Nguyên sẽ quản lý thu chi hàng tháng từ ăn uống, sinh hoạt phí, tiền học cho các em bé. Mỗi ngày, Nhất Nguyên sẽ đưa tiền ăn cho cô phụ trách bếp để lo mua đồ.

"Tổng thể một tháng chi hết tầm trên dưới 70 triệu, lo ăn uống, sinh hoạt cho các bé. Sống ở trong này 30 người, một dàn con nít, mấy bé đi học tốn tiền học, mấy bé còn nhỏ lại tốn tiền tã giấy, bỉm sữa, dinh dưỡng ăn uống... Ở đây sống mình có chu trình, nguyên tắc, rất kỷ luật, từ trên xuống dưới.

Có nhiều khi áp lực lắm. Nhiều khi thất thu nhẹ là run người rồi, mình là cán cân mà. Mọi sự đều phải tập trung lắm", Nhất Nguyên nói.

Người này nói thêm: "Nếu sau này không làm Youtube nữa, chắc thiền am sẽ chuyển qua nuôi trồng thủy sản tiếp. Công việc ổn định, có công thức sẵn, chắc chắn sẽ thành công. Chúng tôi sống y như mọi người.

Đều phải đi làm, bỏ công sức của mình ra, tự mình làm đồng tiền nuôi mình và nuôi nhiều người, không có sống nhờ mạnh thường quân nào hết".

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Nhất Nguyên quản lý thu chi hàng tháng của Tịnh thất - Ảnh: Internet

Theo Nhất Nguyên, nguồn thu chính hiện tại của thiền am dựa vào các mảng từ Youtube, ngoài ra còn nhận làm đá phong thủy, buôn bán rau ngoài chợ... chứ không phải dựa vào tiền từ thiện hay ủng hộ của MTQ. Trước đó, khi nữ đại gia Bình Dương lên tiếng tiết lộ bản thân từng quyên góp vào số tài khoản của cơ sở này, đại diện Thiên am cũng lên tiếng bác bỏ và yêu cầu nữ CEO giải đáp "quyên góp lúc nào, ở đâu, sao kê đầy đủ".

Loạt quy tắc 'ngầm' gây SỐC được 'thầy ông nội' phán như sấm rền, căn dặn 'đệ tử' Tịnh thất Bồng Lai chỉ cần giữ 3 điều 'bất di bất dịch'

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Một phát ngôn của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở Tịnh thất Bồng Lai bất ngờ được dân mạng đào lại. Phát ngôn này liên quan đến những điều luật mà "thầy ông nội" tự đặt ra cho những người "tu hành" tại đây.

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