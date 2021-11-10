Loạt quy tắc 'ngầm' gây SỐC được 'thầy ông nội' phán như sấm rền, căn dặn 'đệ tử' Tịnh thất Bồng Lai chỉ cần giữ 3 điều 'bất di bất dịch'

Xã hội 10/11/2021 16:10

Một phát ngôn của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở Tịnh thất Bồng Lai bất ngờ được dân mạng đào lại. Phát ngôn này liên quan đến những điều luật mà "thầy ông nội" tự đặt ra cho những người "tu hành" tại đây.

Thời gian gần đây, Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ lên sóng các kênh truyền hinh và báo đài rầm rộ. Từ đó, hàng loạt góc khuất đáng ngờ xoay quanh cách thức hoạt động bị "đào sâu", đưa ra ánh sáng khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Mới đây, một phát ngôn của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở này bất ngờ được dân mạng đào lại. Phát ngôn này liên quan đến những điều luật mà "thầy ông nội" tự đặt ra cho những người "tu hành" tại đây.

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Phát ngôn của chủ cơ sở này đang khiến dư luận xôn xao không ngừng - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, trong một đoạn clip được đăng tải trên kênh Youtube 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ vào cuối năm 2019, người này đã "trịnh trọng" căn dặn "đệ tử" ở đây ghi nhớ 3 điều.

Ông Lê Tùng Vân nói: “Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, con tu ở chùa khác phải giữ 5 điều luật là không uống rượu, không chơi bời, không gian tham, không trộm cắp, không tà dâm… Còn ở đây, con không cần giữ 5 điều đó.

Con chỉ cần giữ 3 điều cho thầy: Điều thứ nhất là tình thương, điều thứ hai là tha thứ, điều thứ 3 là giúp đỡ mọi người. Con mà thương người ta rồi, con đâu có hiếp đáp người ta. Con thương người ta rồi, con đâu có hãm hiếp người ta".

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'Thầy ông nội' trong buổi lễ - Ảnh cắt từ clip

Theo như hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, thì thời điểm đó, cơ sở này đang tiến hành làm lễ "quy y" cho một cô gái. Còn những lời nói trên là lời của ông Lê Tùng Vân nói với cô gái này. Hiện, những lời "phán" như sấm rền của ông Lê Tùng Vân trong đoạn clip vẫn đang được CĐM bàn tán không ngừng.

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Ông Lê Tùng Vân nói về các điều luật tự quy định tại Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh cắt từ clip

Liên quan tới cơ sở này, theo Tin tức/ TTXVN đưa tin, chiều 5/11, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, cơ sở tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Cụ thể, cơ sở này thực chất là cơ sở gia đình riêng, do bà Cao Thị Cúc (hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.

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Liên quan đến những ồn ào gần đây của Tịnh thất Bồng Lai, những người dân sống xung quanh cơ sở này bất ngờ tiết lộ nhiều sự việc gây sốc về nơi này.

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân Thiền am bên bờ vũ trụ

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