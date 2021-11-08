Hé lộ gây 'CHOÁNG' về nguồn tiền 'ngầm' giúp các 'thầy, 'cô' Tịnh Thất Bồng Lai du lịch sang chảnh, 'đập hộp' 'dế' khủng không tiếc tay

Xã hội 08/11/2021 17:09

Xoay quanh những lùm xùm liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, mới đây, một "đệ tử" của "thầy ông nội" đã lên tiếng tiết lộ về nguồn tiền "khủng" để cơ sở này du lịch xịn, sắm điện thoại sang.

Thời gian gần đây, cái tên "Tịnh thất Bồng Lai" hot trở lại sau khi hàng loạt góc khuất đáng ngờ xoay quanh cách thức hoạt động bị "đào sâu", đưa ra ánh sáng. Đáng chú ý, mới đây Truyền hình Long An, VTT và hàng loạt báo đài địa phương lần lượt tung phòng sự liên quan đến cơ sở này.

Theo Tin tức/ TTXVN đưa tin, chiều 5/11, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, cơ sở tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

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UBND huyện Đức Hòa đến kiểm tra cơ sở - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể, cơ sở này thực chất là cơ sở gia đình riêng, do bà Cao Thị Cúc (hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.

Tiếp đó, Truyền hình Long An đã phát phóng sự "Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất. Cụ thể, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời phỏng vấn của Truyền hình Long An rằng, địa phương đã làm giấy khai sinh cho 3 em nhỏ ở Tịnh Thất và đều có mẹ, phần người cha bỏ trống. 

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VTV đưa tin về Tịnh thất - Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 7/11, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết vừa có đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đến kiểm tra "Thiền am bên bờ vũ trụ". Về thông tin nơi đây tiếp nhận nuôi trẻ mồ côi để vận động, nhận nguồn tài trợ, đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cúc. Ngoài ra còn có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế.

Tuy nhiên, 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. 

Giữa lúc dư luận đang đổ dồn vào những sai phạm của cơ sở này, nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc khi chứng kiến các "thầy, cô" ở đây có cuộc sống vô cùng sang chảnh, du lịch xịn, dùng điện thoại hàng chục triệu đồng.

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Thành viên của cơ sở này sở hữu 'dế' khủng - Ảnh: Internet

Giải đáp về vấn đề "tiền ở đâu?", Nhất Nguyên - Một "đệ tử" ruột của "thầy ông nội" đã lên tiếng và khẳng định người trong Tịnh Thất Bồng Lai đều có việc làm và thu nhập ổn định. Cụ thể, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy; Nhất Tuệ bán rau củ ngoài chợ; Mở studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc… đăng lên YouTube; Thời gian ảnh rỗi mọi người còn tranh thủ đi hát kiếm tiền, mỗi tháng thu về vài triệu đồng.

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Hình ảnh gây sốc về chuyến du lịch sang chảnh của thầy ông nội - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, kênh Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" của Tịnh Thất Bồng Lai tính tới hiện tại có hơn 2 triệu lượt đăng ký cũng đem về một khoản thu không hề nhỏ.

Thông qua màn phản pháo này, đại diện phía Tịnh thất ngầm khẳng định cơ sở không sống phụ thuộc vào tiền hỗ trợ từ thiện như lời đồn đoán của CĐM. Song thực hư ra sao vẫn cần đợi cơ quan chức năng xác minh cụ thể.

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Liên quan đến vụ việc Truyền hình Long An đã phát đi phóng sự "Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất, một "đệ tử" của "thầy ông nội" chính thức lên tiếng về vấn đề này.

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân Bà Phương Hằng

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