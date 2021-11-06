Người đại diện Tịnh thất Bồng Lai 'thừa nhận' 3 'chú tiểu' có 'MẸ'... 'trên giấy tờ'

Xã hội 06/11/2021 19:29

Liên quan đến vụ việc Truyền hình Long An đã phát đi phóng sự "Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất, một "đệ tử" của "thầy ông nội" chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Thời gian gần đây, một nữ đại gia đến từ Bình Dương lên tiếng cáo buộc về mối quan hệ huyết thống giữa ông Lê Tùng Vân và các "chú tiểu" tại Tịnh thất Bồng Lai. Từ đó, lùm xùm liên quan đến cơ sở Thiền am bên bờ vũ trụ đã thu hút sự quan tâm của dư luận xung quanh nhiều vấn đề, đặc biệt những thông tin về các mối quan hệ giữa các thành viên tại đây.

Mới đây Truyền hình Long An đã phát phóng sự "Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất. Cụ thể, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời phỏng vấn của Truyền hình Long An rằng, địa phương đã làm giấy khai sinh cho 3 em nhỏ ở Tịnh Thất và đều có mẹ, phần người cha bỏ trống. 

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Ông Lê Tùng Vân và 5 'chú tiểu' - Ảnh: Internet

"Ở địa phương đăng ký quản lý khai sinh đối với 3 em, gồm: Lê Thanh Mẫu Nghi, Lê Thanh Pháp Vương đều có mẹ là Lê Thanh kỳ Duyên. Lê Thanh Minh Triết có mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Các em đều có mẹ mà không có cha. Còn lại một số em đăng ký khai sinh ở địa phương khác", ông Hồ Trường Ca xác nhận với Truyền hình Long An. 

Như vậy, theo như những gì ông Hồ Trường Ca nhận định thì cả 3 chú tiểu có mẹ trên giấy khai sinh này đều đã từng tham gia thi Thách thức danh hài và thu hút rất nhiều sự yêu mến của khán giả một vài năm trước. Trong đó, 3 em nhỏ được xác định là: 

1. Lê Thanh Mẫu Nghi (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

2. Lê Thanh Pháp Vương (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

3. Lê Thanh Minh Triết (mẹ là Lê Thanh Huyền Trang)

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Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời trong phóng sự về mối quan hệ của một số thành viên trong Tịnh thất - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vấn đề này, trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, Nhất Nguyên - người đại diện Tịnh thất Bồng Lai cho biết, các em bé tại đây đều được nhận nuôi và do các cô sống tại đây nhận làm người đỡ đầu. "Các cô đều là mẹ của các bé trên mặt giấy tờ", Nhất Nguyên chia sẻ.

Người này cho biết, hiện tại Tịnh thất Bồng Lai có 6 cô và đang nuôi dưỡng 9 em bé. Từ việc dạy học, ăn uống, dạy dỗ lễ nghi phép tắc, đều chia ra cho các cô đảm nhận, chăm sóc.

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3/5 'chú tiểu' thi Thách thức danh hài có 'mẹ' trong giấy tờ - Ảnh: Internet

"Các bé đều xưng con - gọi 'thầy', ví dụ như 'thầy' Kỳ Duyên, 'thầy' Huyền Trang. Mình là người tu, chỉ nhận đỡ đầu các bé nên không có chuyện gọi là mẹ", Nhất Nguyên cho hay.

Về các lùm xùm gây náo loạn MXH vừa qua, Nhất Nguyên một lần nữa khẳng định toàn bộ tố giác đều sai sự thật. Hiện, sự việc này vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

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CĐM đột ngột tràn vào livestream và yêu cầu nữ đại gia quay xe trở lại Thiền am. Đọc bình luận của người xem, nữ CEO lắc đầu, khẳng định phía Tịnh thất Bồng Lai chắc chắn sẽ không "chào đón" bà đến "thăm nom". 

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