Liên quan tới vụ việc, báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 7/11, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết vừa có đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đến kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi từng tự xưng là " Tịnh thất Bồng Lai ", "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Mới đây Truyền hình Long An đã phát phóng sự "Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất. Cụ thể, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời phỏng vấn của Truyền hình Long An rằng, địa phương đã làm giấy khai sinh cho 3 em nhỏ ở Tịnh Thất và đều có mẹ, phần người cha bỏ trống.

Gần đây liên tục xuất hiện nhiều thông tin về việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện, có nhiều việc làm trái luân thường đạo lý nên UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Đức Hòa kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Mưng - trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An - cho biết cơ quan chức năng tỉnh này nhiều lần xác định hộ bà Cúc không phải là cơ sở tự viện Phật giáo, những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các luật pháp liên quan.

Vào thời điểm kiểm tra mới đây, trên tường nhà bà Cúc vẫn còn dòng chữ "Thiền am bên bờ vũ trụ", nhưng khi hỏi về việc dựng tượng Phật, mặc trang phục gần giống tu sĩ Phật giáo thì những người trong nhà bà Cúc đều cho rằng "đây là nhà riêng", "mọi công dân có quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo" và khẳng định việc ăn mặc như trên là để tu tại gia, chứ không có ai có chức sắc gì trong tổ chức tôn giáo nào.

Nhiều lời cáo buộc về mối quan hệ huyết thống của các em bé ở cơ sở này đang được dư luận vô cùng quan tâm - Ảnh: Internet

"Điều này cho thấy những người trong hộ bà Cúc có sự mâu thuẫn so với trước thời điểm kiểm tra, nhằm phủ nhận, che giấu những hành vi và thông tin đã bị cộng đồng phản ứng trước đó. Hiện UBND huyện Đức Hòa đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xử lý về vấn đề này", ông Mưng thông tin.

Về thông tin nơi đây tiếp nhận nuôi trẻ mồ côi để vận động, nhận nguồn tài trợ, đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cúc. Ngoài ra còn có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế.

Tuy nhiên, 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Việc những người trong hộ bà Cúc đã cung cấp thông tin 5 bé tham gia "Thách thức danh hài" vào các năm 2018, 2019 là trẻ mồ côi cho các đài truyền hình được xác định là nhằm để thu hút sự quan tâm, thương cảm và chia sẻ của nhiều người.

Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời trong phóng sự về mối quan hệ của một số thành viên trong Tịnh thất - Ảnh cắt từ clip

Liên quan tới việc Truyền hình Long An thông tin về 3 đứa trẻ ở cơ sở này, trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, Nhất Nguyên - người đại diện Tịnh thất Bồng Lai cho biết, các em bé tại đây đều được nhận nuôi và do các cô sống tại đây nhận làm người đỡ đầu. "Các cô đều là mẹ của các bé trên mặt giấy tờ", Nhất Nguyên chia sẻ.

Người này cho biết, hiện tại Tịnh thất Bồng Lai có 6 cô và đang nuôi dưỡng 9 em bé. Từ việc dạy học, ăn uống, dạy dỗ lễ nghi phép tắc, đều chia ra cho các cô đảm nhận, chăm sóc.

"Các bé đều xưng con - gọi 'thầy', ví dụ như 'thầy' Kỳ Duyên, 'thầy' Huyền Trang. Mình là người tu, chỉ nhận đỡ đầu các bé nên không có chuyện gọi là mẹ", Nhất Nguyên cho hay.

Tuổi Trẻ thông tin thêm, về các cáo buộc ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái luân thường đạo lý, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chức năng liên quan điều tra.