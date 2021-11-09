Tịnh thất Bồng Lai 'cửa chốt then cài' sau chuyến 'thăm nom' bất thành của nữ CEO, hàng xóm tiết lộ không dám tiếp cận vì sợ 'mang họa vào thân'

Thời gian gần đây, cái tên Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ hot trở lại sau khi hàng loạt góc khuất đáng ngờ xoay quanh cách thức hoạt động bị "đào sâu", đưa ra ánh sáng. sau chuyến ghé thăm rùm beng cõi mạng nhưng bất thành của bà Phương Hằng, cơ sở này liên tục bị Truyền hình Long An, VTV và hàng loạt báo đài địa phương đưa tin xung quanh các hoạt động từ thiện, cưu mang trẻ mồ côi...

Chia sẻ với phóng viên về những câu chuyện bên trong Tịnh Thất Bồng Lai , những người sống gần đây cho biết:

Theo như ghi nhận thực tế của phóng viên báo Dân Việt, vào ngày 8/11, mọi lối vào Thiền am đều được “cửa đóng then cài”. Còn bên ngoài có sự xuất hiện của một vài Youtuber hay những bạn trẻ đến check-in nhưng không còn đông đúc, chen lấn như lần nữ đại gia Đại Nam ghé đến.

“Mấy năm về trước, thời điểm 5 chú tiểu đạt giải ở cuộc thi ‘Thách thức danh hài’ thì cơ sở này có mở cửa đón khách. Lúc đó, có ngày vài lượt khách đến, có những ngày lên đến vài chục lượt. Tuy nhiên, kể từ khi những lùm xùm không hay về quan hệ huyết thống bên trong tịnh thất, nơi này đóng cửa hẳn”.

“Bên Tịnh Thất thi thoảng có người ra ngoài để đi mua thực phẩm, đồ dùng… nhưng đóng cửa và rời đi rất nhanh. Các chú tiểu cũng học online tại nhà nên không thấy xuất hiện như trước nữa. Nói chung, họ không giao lưu, tiếp xúc với người dân bên ngoài, mà người dân cũng không có cơ hội để tiếp cận bên trong”, người này cho biết thêm.

Cơ sở này hiện đã đóng chặt cửa - Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, cũng theo người dân sống gần Tịnh Thất cho hay, họ từng bị người sống trong Tịnh Thất “tấn công” trên mạng xã hội, thậm chí là hăm dọa với ngôn từ thô tục:

“Chúng tôi sợ việc nói lên ý kiến sẽ gặp phải rắc rối không đáng có. Nhiều người đã bị nhắn tin hù, dọa sẽ đến tận nhà để làm cho ra lẽ, vì trả lời báo chí về Tịnh Thất Bồng Lai. Do đó, có biết cũng không nói cho yên thân”.

Trên tường xuất hiện nhiều vết lạ - Ảnh cắt từ clip

Hiện liên quan đến những lùm xùm trong thời gian gần đây của Tịnh thất Bồng Lai, đặc biệt là lời cáo buộc cho rằng ông Lê Tùng Vân có nhiều hành vi trái với luân thường đạo lý, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.