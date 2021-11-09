VTC16 'gọi' tên Tịnh thất Bồng Lai, phơi bày sự thật về nguồn thu nhập khổng lồ, liệu có như những gì 'đệ tử' của 'thầy ông nội' nói?

Xã hội 09/11/2021 08:59

Sau khi một 'đệ tử' của 'thầy ông nội' lên tiếng tiết lộ về nguồn tiền 'khủng' để cơ sở này du lịch xịn, sắm điện thoại sang, VTC16 đã phát đoạn phóng sự phơi bày sự thật đằng sau nguồn thu khổng lồ này.

Thời gian gần đây, cái tên Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ hot trở lại sau khi hàng loạt góc khuất đáng ngờ xoay quanh cách thức hoạt động bị "đào sâu", đưa ra ánh sáng. Đáng chú ý, mới đây Truyền hình Long An, VTV và hàng loạt báo đài địa phương lần lượt tung phóng sự liên quan đến cơ sở này.

Mới đây nhất, tối ngày 8/11, VTC16 có bài phóng sự với tựa đề "HÉ LỘ 'BÍ MẬT' THU NHẬP CHÍNH CỦA TỊNH THẤT BỒNG LAI" thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

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Bản tin của VTC16 - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trước đó, khi CĐM đang bán tín bán nghi về nguồn thu nhập của cơ sở này có điều khuất tất thì đại diện phía Tịnh thất Bồng Lai đã lên tiếng phủ nhận và cho biết người trong Tịnh Thất Bồng Lai đều có việc làm và thu nhập ổn định. Cụ thể, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy; Nhất Tuệ bán rau củ ngoài chợ; Mở studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc… đăng lên YouTube; Thời gian ảnh rỗi mọi người còn tranh thủ đi hát kiếm tiền, mỗi tháng thu về vài triệu đồng. 

Bên cạnh đó, kênh Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" của Tịnh Thất Bồng Lai tính tới hiện tại có hơn 2 triệu lượt đăng ký cũng đem về một khoản thu không hề nhỏ.

Thông qua màn phản pháo này, đại diện phía Tịnh thất ngầm khẳng định cơ sở không sống phụ thuộc vào tiền hỗ trợ từ thiện như lời đồn đoán của CĐM.

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Cư dân mạng đặt nghi vấn lớn về nguồn thu nhập khổng lồ của cơ sở này - Ảnh chụp màn hình

Trong phóng sự tối 8/11 của VTC16, kênh truyền hình này đã nêu rõ sau khi giành giải ở “Thách thức danh hài”, kênh YouTube của 5 đứa trẻ sống tại Tịnh Thất Bồng Lai cũng được phát triển và mang về nguồn thu khổng lồ. Theo số liệu, kênh này thu về hơn 833 triệu lượt xem, với khoảng 900 video, mỗi tháng có thể nhận đến khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu thực tế có thể thấp hơn nhiều.

Bên cạnh đó, một số kênh YouTube khác của cơ sở này cũng có lượt theo dõi, views khá cao.

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Nhất Nguyên - Một 'đệ tử' ruột của 'thầy ông nội' đã lên tiếng và khẳng định người trong Tịnh Thất Bồng Lai đều có việc làm và thu nhập ổn định - Ảnh chụp màn hình

Hiện, vụ việc Tịnh thất Bồng Lai với nhiều cáo buộc về việc lợi dụng trẻ em, tôn giáo để trục lợi và hàng loạt lùm xùm liên quan đến cá hành vi trái với luân thường đạo lý của chủ cơ sở vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hé lộ gây 'CHOÁNG' về nguồn tiền 'ngầm' giúp các 'thầy, 'cô' Tịnh Thất Bồng Lai du lịch sang chảnh, 'đập hộp' 'dế' khủng không tiếc tay

Hé lộ gây 'CHOÁNG' về nguồn tiền 'ngầm' giúp các 'thầy, 'cô' Tịnh Thất Bồng Lai du lịch sang chảnh, 'đập hộp' 'dế' khủng không tiếc tay

Xoay quanh những lùm xùm liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, mới đây, một "đệ tử" của "thầy ông nội" đã lên tiếng tiết lộ về nguồn tiền "khủng" để cơ sở này du lịch xịn, sắm điện thoại sang.

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