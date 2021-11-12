Tịnh thất Bồng Lai khẳng định không xin tiền MTQ, chỉ 'lỡ tay' để lại STK nhưng CĐM đã phát hiện ra chi tiết 'tố cáo' một 'sự thật' rất KHÁC

Bên cạnh đó, kênh Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" của Tịnh Thất Bồng Lai tính tới hiện tại có hơn 2 triệu lượt đăng ký cũng đem về một khoản thu không hề nhỏ.

Từng giải đáp về vấn đề "tiền ở đâu?" để Tịnh thất Bồng Lai có cuộc sống khá "sang chảnh", du lịch, sắm điện thoại hàng chục triệu đồng, Nhất Nguyên - Một "đệ tử" ruột của "thầy ông nội" lên tiếng và khẳng định người trong Tịnh Thất Bồng Lai đều có việc làm và thu nhập ổn định. Cụ thể, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy; Nhất Tuệ bán rau củ ngoài chợ; Mở studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc… đăng lên YouTube; Thời gian ảnh rỗi mọi người còn tranh thủ đi hát kiếm tiền, mỗi tháng thu về vài triệu đồng.

Mới đây nhất, Hoàn Nguyên, trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, "đệ tử" thân tín của ông Lê Tùng Vân còn khẳng định chắc nịch: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé.

Tuy nhiên, trước những lời lý giải trên, CĐM vẫn bán tín bán nghi và chỉ trích vì cho rằng cơ sở này trục lợi tiền mạnh thường quân.

Chỉ là sau chương trình 'Thách Thức Danh Hài', các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai 'thương' thì người ta cho thôi.

Trước tới nay, chúng tôi nhận nuôi trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi. Trong đó, có trường hợp là những người vợ/chồng ngoại tình, có con bên ngoài. Chúng tôi không nhận nuôi thì các bé sẽ bị bỏ lăn lóc, rất tội nghiệp.

Hơn nữa, chúng tôi đang nuôi dạy các bé rất tốt. Các bé tại 'Tịnh thất Bồng Lai 'luôn được dạy dỗ đàng hoàng, đạo đức là hàng đầu, có giờ thiền, giờ học riêng".

Nhất Nguyên trực tiếp quản lý thu chi của cơ sở cùng với Hoàn Nguyên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tuyên bố này khiến cho khán giả tìm ra sơ hở, bởi đến hiện tại, trong phần mô tả của kênh Youtube 5 chú tiểu - Tịnh thất Bồng Lai vẫn còn thông tin: "Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ, và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé: Thầy Hoàn Nguyên (số điện thoại), số tài khoản: ***. Thầy Nhất Nguyên (số điện thoại ), số tài khoản: ***".

Thông tin số tài khoản vẫn còn trên kênh Youtube của 5 chú tiểu - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nhiều người cho rằng, mặc dù không kêu gọi rầm rộ trên MXH nhưng Tịnh thất Bồng Lai vẫn khéo léo "cài" số tài khoản để những người yêu thích các em bé có thể chuyển tiền ủng hộ. Trước đó, bà Phương Hằng cũng từng tiết lộ đã chuyển khoản ủng hộ vào số tài khoản này nhưng phía Thiền am lại phủ nhận và yêu cầu nữ đại gia sao kê, chuyển ở đâu, lúc nào... thật rõ ràng.

Hiện, những ồn ào liên quan đến cơ sở này vẫn đang nhận được lượng theo dõi khủng của dư luận.