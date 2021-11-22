Treo thưởng tiền tỷ tìm con gái, bố mẹ Diễm My bất ngờ lên tiếng tố ' bị Tịnh thất Bồng Lai vu khống'

Xã hội 22/11/2021 17:24

Liên quan đến vụ việc bố mẹ cô gái tên Diễm My lên tiếng tố cáo Tịnh thất Bồng Lai "giấu" con gái, bà Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết mình bị Tịnh thất Bồng Lai vu khống.

Liên quan đến vụ việc bố mẹ cô gái tên Diễm My lên tiếng tố cáo Tịnh thất Bồng Lai "giấu" con gái, dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết mình bị Tịnh thất Bồng Lai vu khống.

Bà Mai kể lại sự việc ngày hôm đó như sau: "Ngày hôm đó, gia đình chúng tôi chỉ đi khoảng 12 người thôi. Tất cả những người còn lại là gia đình ông Lê Tùng Vân và những người dân hiếu kì xung quanh. 

Trước khi đi đến Tịnh thất Bồng Lai, tôi đã đi ăn hủ tiếu của một cô bán gần nhà. Cô ấy tò mò nên đã chạy xe theo chúng tôi xuống đến cơ sở của ông Lê Tùng Vân. Trong quá trình nói chuyện, cô này khá nóng tính, lời qua tiếng lại rồi xô xát. Cuối cùng, họ kiện cô ấy 2 năm tù, sự việc đang được phúc thẩm lần 2.

Sau khi cuộc gặp gỡ giữa nhà tôi và những người trong Tịnh thất Bồng Lai xảy ra, họ nói rằng chúng tôi lấy cắp 305 triệu đồng, cho rằng chúng tôi "mua chuộc" công an. Nhưng tiền bạc nào mua được sự sai lầm? Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, họ cũng đã có kết luận rằng chúng tôi không vi phạm pháp luật. Chúng tôi không có bất kỳ mục đích nào ngoài việc tìm con".

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Cô gái tên Diễm My gây sốt MXH - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin của Tổ Quốc, ngày 31/10, bà Mai và ông Thắng đã có buổi trò chuyện với một nữ doanh nhân và khẳng định sẽ trao 1 tỷ đồng cho ai tìm được tung tích của con gái mình.

Trước những nghi vấn về tung tích của cô gái này, trao đổi với Hoàn Nguyên - người sống tại Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh thất Bồng Lai) ở ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tìm hiểu rõ.

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Bố mẹ Diễm My treo thưởng tiền tỷ để tìm con gái - Ảnh: Internet

Ông Hoàn Nguyên cho biết: "Nếu nữ CEO muốn tìm Diễm My thì cô nên hỏi thêm mấy thầy ở đây, hỏi cả Diễm My rằng cô bé đã sống với gia đình thế nào, nguyện vọng bây giờ ra sao. Còn về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào?

Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khoá tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền am cho uống bùa mê. 

Đến ngày 22/10/2019, tôi còn nhớ, Diễm My gọi điện về cho thầy Tùng Vân nói: "Thầy ơi, con đi 3 tháng rồi nên chắc ba không bắt con về nhà nữa đâu. Thầy xin ba cho con ở Thiền am tu, lâu lâu ba xuống thăm". Thế là sư phụ gọi điện trình bày với gia đình.

Mới 9h sáng Diễm My về tới nơi thì 11h trưa, gia đình Diễm My đã xuống, cả ngày ngồi thuyết phục con bé trở về nhà. Con bé thấy không ổn, tha thiết mong muốn cho ở lại Thiền am tu nhưng không thành nên đã tìm cách xin đi toilet rồi lẻn ra cửa chính trốn.

Thế là ngày 24/10/2019, bố mẹ Diễm My kéo người xuống, lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ để tìm người. Tất cả đều có clip ghi lại, nhưng có tìm thấy Diễm My đâu.

Tới tận bây giờ thì Diễm My đã cắt đứt liên lạc với Thiền am. Thậm chí đã để lại email nhưng không có phản hồi!"

Hiện, sau khi bố mẹ Diễm My treo thưởng tiền tỷ để tim con gái, Diễm My vẫn không lộ diện.

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