Sinh viên các trường thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ học tập trung đồng loạt sau Tết?

Nhiều trường ĐH có chủ trương mở các lớp học tập trung trong tháng 12. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên được khảo sát ở nhiều trường mong muốn được trở lại trường học tập trung sau Tết Nguyên đán.

Dẫn tin từ Thanh Niên, nhiều trường ĐH có chủ trương mở các lớp học tập trung trong tháng 12. Tuy nhiên, tỷ lệ lớn người học được khảo sát ở nhiều trường mong muốn được trở lại trường sau Tết Nguyên đán.

Theo đại diện nhiều trường, sinh viên sẽ học tập trung theo nhiều hình thức mới để ứng phó với dịch bệnh.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, trường dự kiến bắt đầu cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp vào giữa tháng 12 và ưu tiên sinh viên năm cuối. Trường thực hiện khảo sát ý kiến người học toàn trường đến hết ngày 29/11, có khoảng 60% trong số 2/3 sinh viên đã phản hồi mong muốn được trở lại trường sau tết.

"Có nhiều nguyên nhân được người học nêu ra như tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, ký túc xá chưa mở cửa, Tết Nguyên đán cận kề… Cách trả lời của người học khiến trường rất băn khoăn về dự định mở trường hiện nay", tiến sĩ Hạ chia sẻ.

Vào tháng 2/2022, trường dự kiến bố trí sinh viên từng khóa đi học trực tiếp, ví dụ năm cuối rồi đến năm thứ 3, sau đó tới các năm còn lại. Những lớp học lớn sẽ được tách nhỏ, yêu cầu 5K và có bộ quy định phòng chống dịch cho giảng viên, sinh viên khi vào trường…

Ảnh minh họa: Internet

Các trường trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ triển khai học trực tiếp đồng loạt từ ngày 15/2.

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, trường cũng lên kế hoạch qua đầu tháng 2 (sau tết) sẽ cho tất cả sinh viên quay trở lại trường. Tuy nhiên, về tổng thể, trường sẽ theo chỉ đạo chung của UBND TP.HCM, Sở Y tế vì nếu tình hình dịch chưa ổn, chưa có chủ trương cho trở lại trường thì sẽ phải kéo dài học trực tuyến.

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