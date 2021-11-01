Đau bụng âm ỉ khi mang thai tuần thứ 8, sản phụ sợ dịch nên chần chừ không thăm khám, kết quả vỡ thai ngoài tử cung suýt tử vong

Xã hội 01/11/2021 20:18

Qua thăm khám, trên hình ảnh siêu âm bụng tại giường, bác sĩ phát hiện ổ bụng người bệnh chứa nhiều dịch và máu.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sản phụ P.T.K.T. (31 tuổi, ngụ tại TP.HCM) mang thai ở tuần thứ 8 bị đau bụng âm ỉ kéo dài nhưng lo sợ dịch COVID-19 nên chị K.T. ngần ngại không đến bệnh viện thăm khám. Sau đó, bệnh nhân đã đột ngột ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì vỡ thai ngoài tử cung.

Ngày 1/11, thông tin từ bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, thai phụ nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da tái xanh, mạch và huyết áp không đo được. Khia thác bệnh sử từ phía thân nhân của sản phụ, được biết, chị đã cố chịu đau, chờ đến khi hết dịch mới đi kiểm tra nhưng bất ngờ bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Qua thăm khám, trên hình ảnh siêu âm bụng tại giường, bác sĩ phát hiện ổ bụng người bệnh chứa nhiều dịch và máu. Xác định bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động liên chuyên khoa thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu.

Đau bụng âm ỉ khi mang thai tuần thứ 8, sản phụ sợ dịch nên chần chừ không thăm khám, kết quả vỡ thai ngoài tử cung suýt tử vong - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân đã may mắn được các bác sĩ chẩn đoán kịp thời và thực hiện cuộc mổ cấp cứu, giúp vượt qua nguy kịch - Ảnh: Tiền Phong

BS Bùi Đức Lâm – Trưởng khoa Sản của bệnh viện cho biết: “Tình trạng người bệnh rất nguy kịch, mất hơn 2,2 lít máu. Nếu phẫu thuật chậm trễ, máu chảy không kiểm soát được, người bệnh có thể rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong hoặc đời sống thực vật”.

Không còn thời gian làm các xét nghiệm COVID-19 cho người bệnh nên ê kíp mổ thực hiện quy trình chống nhiễm khuẩn mặc đồ phòng hộ vừa phẫu thuật cấp cứu, vừa hồi sức và thực hiện các xét nghiệm song song. Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt qua được nguy kịch, sức khỏe đang từng bước bình phục.

Theo BS Đức Lâm cho hay thêm, mang thai ngoài tử cung gây nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu thai phụ không phát hiện sớm và can thiệp xử lý kịp thời. Trong thời điểm dịch Covid-19 nhiều thai phụ trì hoãn việc khám thai đã vô tình rơi vào nguy hiểm.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần theo dõi sát sao các dấu hiệu trong quá trình mang thai. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có những triệu chứng bất thường để được thăm khám, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, ngăn chặn biến chứng nguy hiểm, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau. 

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