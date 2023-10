Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Dũng (sinh năm 1980, trú huyện Nghi Lộc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai do vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) nên đối tượng ở nhà một mình nuôi con gái (sinh năm 2004) dẫn đến có thai và đã sinh con. Mặc dù biết việc này vi phạm pháp luật, đối tượng Dũng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình.