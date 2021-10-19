Bố ruột đã có hành vi đồi bại với con gái mình dẫn đến có thai. Khi người mẹ về nước biết sự việc đã tố cáo lên công an.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Dũng (sinh năm 1980, trú huyện Nghi Lộc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tại cơ quan điều tra, Dũng khai do vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) nên đối tượng ở nhà một mình nuôi con gái (sinh năm 2004) dẫn đến có thai và đã sinh con. Mặc dù biết việc này vi phạm pháp luật, đối tượng Dũng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình.

Đối tượng Dũng tại cơ quan đièu tra - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Từ tháng 2/2020 đến đầu năm 2021, Dũng đã nhiều lần dùng lời nói, vũ lực để thực hiện hành vi thú tính với con gái ở thời điểm đó cháu dưới 16 tuổi, dẫn đến việc nạn nhân mang thai. Đầu tháng 6/2021, con gái Dũng đã sinh con và hiện em bé đã được một nhóm thiện nguyện ở Hà Tĩnh nhận nuôi dưỡng. Đến giữa tháng 7/2021, vợ Dũng trở về từ nước ngoài sau một thời gian đi xuất khẩu lao động. Thời điểm này, chị T. thấy con gái có nhiều điểm bất thường nên đã tìm hiểu và phát hiện chồng mình nhiều lần giở trò đồi bại với con.

Hành vi giao cấu vi phạm nghiêm trọng về pháp luật hình sự - Ảnh: Internet Theo Pháp luật và xã hội, ý kiến của luật sư Đinh Thị Nguyên (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi ghê tởm, trái với luân thường đạo lý, gây ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển của nạn nhân sau này, vi phạm nghiêm trọng về pháp luật hình sự. Theo đó, hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi (trẻ em) là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em. “Với tình tiết phạm tội từ hai lần trở lên, có tính chất loạn luân và làm nạn nhân có thai thì hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt có thể lên đến 20 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 142, BLHS năm 2015”, luật sư Nguyên nhận định. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai với đối tượng Dũng, đồng thời lấy mẫu giám định để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định pháp luật.

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