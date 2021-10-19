Bố ruột thực hiện 'hành vi thú tính' với con gái: Nạn nhân bị ép buộc dù đang mang thai

Xã hội 19/10/2021 12:50

Bố ruột đã có hành vi đồi bại với con gái mình dẫn đến có thai. Khi người mẹ về nước biết sự việc đã tố cáo lên công an.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Dũng (sinh năm 1980, trú huyện Nghi Lộc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". 

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai do vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) nên đối tượng ở nhà một mình nuôi con gái (sinh năm 2004) dẫn đến có thai và đã sinh con. Mặc dù biết việc này vi phạm pháp luật, đối tượng Dũng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình.

hiep dam nguoi duoi 16 tuoi
Đối tượng Dũng tại cơ quan đièu tra - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Từ tháng 2/2020 đến đầu năm 2021, Dũng đã nhiều lần dùng lời nói, vũ lực để thực hiện hành vi thú tính với con gái ở thời điểm đó cháu dưới 16 tuổi, dẫn đến việc nạn nhân mang thai. Đầu tháng 6/2021, con gái Dũng đã sinh con và hiện em bé đã được một nhóm thiện nguyện ở Hà Tĩnh nhận nuôi dưỡng.

Đến giữa tháng 7/2021, vợ Dũng trở về từ nước ngoài sau một thời gian đi xuất khẩu lao động. Thời điểm này, chị T. thấy con gái có nhiều điểm bất thường nên đã tìm hiểu và phát hiện chồng mình nhiều lần giở trò đồi bại với con. 

hiep dam nguoi duoi 16 tuoi 1
Hành vi giao cấu vi phạm nghiêm trọng về pháp luật hình sự - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và xã hội, ý kiến của luật sư Đinh Thị Nguyên (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi ghê tởm, trái với luân thường đạo lý, gây ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển của nạn nhân sau này, vi phạm nghiêm trọng về pháp luật hình sự. Theo đó, hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi (trẻ em) là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em.

“Với tình tiết phạm tội từ hai lần trở lên, có tính chất loạn luân và làm nạn nhân có thai thì hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt có thể lên đến 20 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 142, BLHS năm 2015”, luật sư Nguyên nhận định.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai với đối tượng Dũng, đồng thời lấy mẫu giám định để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định pháp luật. 

187 ca Covid-19 trong một tuần, địa phương phong tỏa gấp hàng loạt điểm 'nóng'

187 ca Covid-19 trong một tuần, địa phương phong tỏa gấp hàng loạt điểm 'nóng'

Trong 7 ngày qua (từ 12 đến 18/10), trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) ghi nhận 187 ca Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   bố ruột hành hung con gái xâm hại tình dục bé gái Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 37 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 37 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 9 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số