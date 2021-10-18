TP.HCM ban hành quyết định hỗ trợ học phí cho học sinh từ 30.000 - 200.000đ/tháng tùy cấp học

Với tổng số tiền hơn 420 tỷ đồng, hơn 1,6 triệu học sinh công lập và ngoài công lập ở TP.HCM sẽ được nhận hỗ trợ học phí.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, UBND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố trong học kỳ I năm học 2021 - 2022. Cụ thể, hơn 1,4 triệu học sinh công lập và hơn 241.000 học sinh ngoài công lập ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ học phí với tổng số tiền hơn 420 tỷ đồng.

Theo đó, học sinh học tại các trường ở thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân được hỗ trợ từ 60.000 đồng đến 200.000 đồng/tháng, tuỳ cấp học.

Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ được hỗ trợ từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng/tháng, tuỳ cấp học.

Đồng thời, được tiếp tục thực hiện cấp bù kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập do điều chỉnh mức thu học phí bậc học nhà trẻ (Nhóm 2), trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở theo Điều 2 của Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND.

Dựa vào tính toán của UBND TP, dự trù kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ là 427 tỷ đồng. Trong đó, với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên công lập là 287 tỷ đồng.

Tổng mức hỗ trợ với trẻ mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn, không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là 140 tỷ đồng.

Ảnh: Internet

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