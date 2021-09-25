Sóc Trăng đón 600 công dân về quê, ưu tiên phụ nữ mang thai, có con nhỏ, học sinh, người cao tuổi, người đặc biệt khó khăn

Đối với công dân Sóc Trăng nếu tiếp tục ở lại các tỉnh, thành phố; tỉnh sẽ tổ chức các chuyến xe nghĩa tình, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu để chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho người dân…

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, sáng 25/9, ông Võ Thanh Quang - Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết, sáng sớm cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh đã có mặt tại bến xe Miền Tây (TP.HCM) để đón 600 công dân của tỉnh đang sinh sống tại TP.HCM về quê. Theo dự kiến khoảng 11h, đoàn xe sẽ rời bến xe Miền Tây về Sóc Trăng dưới sự dẫn đường của Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng. Trong điều kiện khó khăn chung, năng lực cách ly, điều trị bệnh,… còn hạn chế nên trước mắt tỉnh tổ chức đón 600 công dân trở về.

Được biết, đoàn xe gồm 16 xe khách chở người và 4 xe tải chở "tài sản" của người dân. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang hỗ trợ vận chuyển miễn phí đợt này. Ông Quang cho biết, đợt 1 Sóc Trăng ưu tiên đón phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, học sinh, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi về đến địa phương, những công dân sẽ được đưa vào các khu cách ly tập trung tại thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên và Kế Sách.

Trước khi lên xe, bà con về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các lái xe cũng được xét nghiệm COVID-19 trước khi thực hiện vận chuyển hành khách và tổ chức cách ly cùng với đoàn sau khi vận chuyển về. Riêng lái xe của các xe tải (chở xe máy cá nhân, hành lý), sau khi kết thúc vận chuyển sẽ quay về TP.HCM. Hướng dẫn người dân lên xe tại bến xe Miền Tây để về quê - Ảnh: Tuổi trẻ Trước đó, có khoảng 500 người dân Sóc Trăng ở TP.HCM và các tỉnh tự ý trở về địa phương bằng xe máy. Dự báo thời gian tới, số người dân trở về từ các vùng có dịch sẽ càng nhiều hơn. Điều này dẫn đến mối nguy cơ rất lớn từ bên ngoài vào trong địa bàn tỉnh. Do đó, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh kích hoạt lại các khu cách ly y tế tập trung để sẵn sàng tiếp nhận cách ly đối với công dân Sóc Trăng trở về từ các vùng có dịch COVID-19… Riêng đối với công dân Sóc Trăng nếu tiếp tục ở lại các tỉnh, thành phố; tỉnh sẽ tổ chức các chuyến xe nghĩa tình, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu để chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho người dân…

Long An có văn bản đề nghị các tỉnh miền Tây phối hợp và hỗ trợ đưa đón người dân về quê Có 137 trường hợp là người dân ở các tỉnh thành miền Tây đã tự động di chuyển từ các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ qua địa bàn của tỉnh Long An để trở về quê. UBND tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị các tỉnh khác phối hợp tổ chức đưa người dân về quê nếu có nhu cầu.

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