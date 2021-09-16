Sau ngày 15/9, người dân 'vùng xanh' ở TP HCM được về quê trong điều kiện nào?

Xã hội 16/09/2021 11:52

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành cho biết địa phương sẵn sàng hỗ trợ người dân về quê nếu "người đi có người nhận".

Ngay sau khi TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19”, 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính căn cơ, hiệu quả. Đến nay, sau gần 2 tháng thi đua, diện tích "vùng xanh" tại Thành phố đã được mở rộng.

Theo nguồn tin Người lao động, tối 15/9, trong số phát sóng cuối của chương trình livestream "Dân hỏi – Thành phố trả lời" do Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức. Tại chương trình này, người dân quận Tân Bình đặt câu hỏi sau ngày 15/9, người dân ở "vùng xanh" tại TP HCM có được về quê không?

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành cho biết địa phương sẵn sàng hỗ trợ người dân về quê, đúng với chính sách của TP như tiêm vắc-xin, test nhanh hoặc làm PCR để người dân có giấy đi đường. Tuy nhiên, ông Thành nhấn mạnh "người đi phải có người nhận", phải có tổ chức thực hiện đưa người dân về thì địa phương mới hỗ trợ.

Sau ngày 15/9, người dân 'vùng xanh' ở TP HCM được về quê trong điều kiện nào? - Ảnh 1
Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ và Chủ tịch UBND quận Tân Bình (TP HCM) trong buổi livestream tối 15/9. 

Liên quan vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), thông tin cách để lao động ngoại tỉnh đang trú tại TP HCM được về quê là lập danh sách gửi lên hội đồng hương hoặc MTTQ tỉnh. Sau đó, các đơn vị này sẽ thay mặt người dân đề nghị lên UBND tỉnh để tỉnh liên hệ với TP HCM, phối hợp đưa đón người dân. Nếu không, người dân sẽ không thể tự đi được.

Sau ngày 15/9, người dân 'vùng xanh' ở TP HCM được về quê trong điều kiện nào? - Ảnh 2
  Với nỗ lực của chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân TPHCM, các “vùng xanh” trên bản đồ dịch COVID-19 đang được bảo vệ và mở rộng.

Tại buổi livestream số cuối "Dân hỏi – Thành phố trả lời" về chủ đề "Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân quận Tân Bình và huyện Cần Giờ". Chương trình mở đầu bằng câu hỏi: Trong thời gian tới, huyện Cần Giờ được mở lại những loại hình dịch vụ nào?

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng cho biết, sau ngày 15-9, huyện Cần Giờ sẽ thực hiện thí điểm nới lỏng giãn cách xã hội theo tiêu chí "khoá chặt bên ngoài, từng bước nới lỏng bên trong" tới ngày 30-9. Trên cơ sở đó, huyện Cần Giờ cho phép mở lại các hàng quán dịch vụ ăn uống nhưng không ăn tại chỗ mà chỉ mang về; người dân đi chợ 1 tuần/lần. Bên cạnh đó sẽ cho ngư dân triển khai đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản trở lại. Về xây dựng, địa phương sẽ thực hiện rà soát những công trình cấp bách, trọng điểm, kể cả nhà ở xây dựng riêng lẻ để kiến nghị TP cho phép xây dựng lại. Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ thông tin thêm, trong thời gian thí điểm, địa phương sẽ tổ chức cho người dân đi theo tour, thực hiện 5K và 2 mũi vắc-xin, gần như là "thẻ xanh". Kết thúc thí điểm, huyện Cần Giờ sẽ nới lỏng du lịch hơn.

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Từ khóa:   vùng xanh hcm vùng xanh covid COVID-19 tại TP.HCM

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