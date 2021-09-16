Sáng 16/9: Hơn 6.000 ca COVID-19 nặng và rất nặng đang điều trị

Tin y tế 16/09/2021 09:49

Đến sáng 16/9, Việt Nam đã ghi nhận hơn 645.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 412.000 ca đã khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 6.000 ca nặng và rất nặng.

Nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống cho hay, theo số liệu của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 645.640 ca mắc COVID-19, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính theo tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.562 ca nhiễm).

Sáng 16/9: Hơn 6.000 ca COVID-19 nặng và rất nặng đang điều trị - Ảnh 1
 Số bệnh nhân nặng đang điều trị trên cả nước là 6.008 ca, tính đến sáng 16/9.

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 641.244 ca, trong đó có 409.876 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP Hồ Chí Minh với 315.088 ca, Bình Dương 166.075 ca, Đồng Nai 37.169 ca, Long An 29.289 ca, Tiền Giang 12.561 ca.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1.Số bệnh nhân khỏi bệnh:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 15/9: 14.189

Tổng số ca được điều trị khỏi: 412.650

2.Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008 ca, trong đó:

Thở ô xy qua mặt nạ: 3.855

Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.113

Thở máy không xâm lấn: 127

Thở máy xâm lấn: 877

ECMO: 36

Sáng 16/9: Hơn 6.000 ca COVID-19 nặng và rất nặng đang điều trị - Ảnh 2
Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên chuyển đến điều trị tại Bệnh viện tuyến cuối điều trị COVID-19 do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thiết lập.

3. Số bệnh nhân tử vong:

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố ghi nhận 250 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 261 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.194 xét nghiệm cho 718.063 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.753.091 mẫu cho 45.813.130 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

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