Lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới tại TP.HCM và một số tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội

Theo nguồn tin Kinh tế & Đô thị, hướng dẫn được xây dựng căn cứ trên các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các hướng dẫn chuyên môn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế; các tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm triển khai của gần 40 quốc gia/bang/tỉnh trên thế giới, cũng như kinh nghiệm triển khai tại các địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg như Bắc Ninh, Bắc Giang.

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) đang xây dựng hướng dẫn "Lộ trình từng bước trở lại trạng thái " bình thường mới" tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg".

Bản dự thảo hiện đang được gửi xin ý kiến của các chuyên gia, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, UBND các tỉnh, TP thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, các tiêu chí trong hướng dẫn "Lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg" bao gồm: tiêu chí kiểm soát dịch, tỉ lệ giường ICU, tỉ lệ tiêm vắc-xin Covid-19, mức độ nguy cơ...

Bản dự thảo của Bộ Y tế ghi rõ lộ trình trạng thái bình thường mới ở các địa phương sẽ gồm 4 bước. Các tiêu chí động sẽ được đánh giá định kỳ ở tất cả cấp từ xã, phường, đến quận, huyện và toàn tỉnh, thành phố. Khi đáp ứng được các tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động, việc mở cửa sẽ được thực hiện theo 4 bước.

Bước 1: Rà soát nguy cơ, tỷ lệ tiêm chủng và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cấp xã, phường để phân loại thành bốn vùng: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới.

Bước 2: Áp dụng biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 15 với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động (đạt tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi mũi 1 đạt dưới 60%; đủ liều dưới 20% và ở mức độ nguy cơ cao theo Quyết định 2686)

Các hoạt động ngoài trời được phép mở với số lượng người hạn chế ở những nơi/hoạt động có lây nhiễm thấp và cho phép các hoạt động ở trong nhà có kiểm soát. Những người đã tiêm vaccine, đặc biệt những khu vực có tỷ lệ tiêm cao, sẽ được ưu tiên khi tham gia giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội.

Bước 3: Áp dụng biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 19 với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động (có tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt từ 60-70% và 20% người trên 18 tiêu đủ liều vaccine và ở mức độ nguy cơ theo Quyết định 2686);

Ở bước này, các hoạt động ngoài trời và một số dịch vụ hoạt động trong nhà được phép mở thêm với số lượng người hạn chế, đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn; những người đã tiêm vaccine, đặc biệt những khu vực có tỷ lệ tiêm cao, sẽ được ưu tiên khi tham gia giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội.

Bước 4: Khi địa phương đạt các tiêu chí sau sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch, chống dịch ở trạng thái bình thường mới: Đủ tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động (có tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi ít nhất 1 mũi đạt trên 70% và trên 20% người trên 18 tiêu đủ liều vaccine; ở mức bình thường mới theo Quyết định 2686).