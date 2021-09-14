TP.HCM thực hiện thí điểm cấp mã QR cho quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ hoạt động trở lại

Xã hội 14/09/2021 10:58

Sau khi ứng dụng Y tế HCM được Trung ương thông qua, TP.HCM sẽ thí điểm triển khai tại một số địa bàn an toàn, đang từng bước mở lại các hoạt động người dân 3 quận, huyện.

Theo nguồn tin từ Zing news, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (TTTT) vừa gửi công văn tới UBND quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp; Ban Quản lý khu Công nghệ cao. Nội dung văn bản này triển khai thí điểm nền tảng ứng dụng thống nhất để phục vụ người dân tham gia sản xuất, kinh doanh, lưu thông trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 được an toàn.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 13/9, ông Lâm Đình Thắng cho biết các cơ quan Trung ương và TP.HCM đã thống nhất quan điểm gom chung các ứng dụng kiểm soát dịch bệnh, giám sát di chuyển thành một ứng dụng duy nhất trong thời gian tới. Ứng dụng này sẽ tích hợp các dữ liệu đầy đủ của người sử dụng về tiêm chủng vaccine, khai báo y tế...

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Mã QR trên ứng dụng điện thoại thông minh (Y tế HCM) sẽ được cấp cho mỗi người dân. Người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng điện thoại di động hoặc truy cập địa chỉ https://khaibaoyte.tphcm.gov.vn/ trước khi ra đường. Trong trường hợp người dân không dùng điện thoại thông minh thì sẽ được cấp mã số qua tin nhắn điện thoại (SMS) hoặc được cơ quan Nhà nước, đơn vị sử dụng lao động in mã QR ra thẻ.

Các thông tin chính gắn với mã QR cá nhân gồm:

- Khai báo y tế.

- Lịch sử tiêm vaccine phòng Covid-19 (mũi 1, mũi 2)

- Kết quả xét nghiệm.

- Thông tin theo dõi sức khỏe tại nhà (dành cho F0 cách ly tại nhà).

Mã QR hoặc mã số sẽ được dùng để xuất trình tại trạm kiểm soát; trụ sở sản xuất kinh doanh; các nơi kiểm soát ra vào theo quy định như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở bán thực phẩm... F0 cách ly tại nhà cũng sẽ khai báo sức khỏe trên ứng dụng này.

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Trong ngày 14/9, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch thí điểm ứng dụng nền tảng trong phạm vi quản lý của đơn vị, lập danh sách đối tượng dự kiến tham gia thí điểm và gửi về Sở TTTT. Ứng dụng "Y tế HCM" được triển khai trên nguyên tắc liên thông, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, các nền tảng công nghệ phòng chống dịch của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế thông qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và thành phố (HCM LGSP). Nền tảng sử dụng mã QR cá nhân thống nhất quốc gia, dùng chung giữa các ứng dụng như Bluezone, NCOVI, VHD, VNEID.

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