Bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 là con em của cán bộ y tế

Tin y tế 14/09/2021 09:40

Trên Facebook xuất hiện thông tin về phiếu xác nhận tiêm chủng cho bé gái 13 tuổi.

Ngày 13/9, mạng xã hội xôn xao về thông tin bé gái P.K.T (13 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) dù chưa đủ tuổi theo quy định được tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhưng vẫn hoàn thành 2 mũi tiêm vắc-xin Pfizer vào các ngày 11/8 và 4/9, điểm tiêm là Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, hiện nay Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn cho phép tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 là con em của cán bộ y tế - Ảnh 1
Giấy xác nhận tiêm vắc-xin Pfizer của bé gái 13 tuổi ở quận Thốt Nốt.  

Theo thông tin từ Kinh tế đô thị, ông Nguyễn Kim Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt khẳng định, không có chuyện “nhờ vả” bất cứ mối quan hệ nào trong chuyện tiêm vaccine nói trên.

Cũng theo ông Hải, bé gái trên là cháu ruột của một nhân viên y tế (ở chung nhà từ nhỏ đến nay) của Trạm Y tế phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Ông Hải nói: “Nhân viên y tế là tuyến đầu chống dịch nên người nhà được ưu tiên tiêm vaccine. Còn về độ tuổi của bé, Bộ Y tế đã có quyết định và hướng dẫn tạm thời về việc khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine. Trường hợp được tiêm chủng được quy định trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất…”.

 

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt cho biết thêm, ngoài trường hợp trên, có thêm vài trường hợp chưa đủ 18 tuổi cũng được tiêm vaccine. Tất cả đều là người nhà của nhân viên y tế, là tuyến đầu phòng chống dịch. 


Bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 là con em của cán bộ y tế - Ảnh 2
 Hiện, UBND quận Thốt Nốt đã cử cán bộ thanh tra, làm rõ sự việc.

 

Theo tin Người lao động, chiều 13/9, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP đã yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Thốt Nốt chỉ đạo kiểm tra và kiểm điểm những người vi phạm liên quan việc bé gái 13 tuổi tại phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt) được tiêm 2 mũi vắc-xin Pfizer phòng bệnh Covid-19.

Giữa bối cảnh chủng Delta lây lan nhanh, TP.HCM xin rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Giữa bối cảnh chủng Delta lây lan nhanh, TP.HCM xin rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca nhằm giúp thành phố đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 13 tuổi vắc xin Pfizer Vắc xin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại