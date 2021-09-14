Bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 là con em của cán bộ y tế

Trên Facebook xuất hiện thông tin về phiếu xác nhận tiêm chủng cho bé gái 13 tuổi.

Ngày 13/9, mạng xã hội xôn xao về thông tin bé gái P.K.T (13 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) dù chưa đủ tuổi theo quy định được tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhưng vẫn hoàn thành 2 mũi tiêm vắc-xin Pfizer vào các ngày 11/8 và 4/9, điểm tiêm là Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, hiện nay Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn cho phép tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Giấy xác nhận tiêm vắc-xin Pfizer của bé gái 13 tuổi ở quận Thốt Nốt.

Theo thông tin từ Kinh tế đô thị, ông Nguyễn Kim Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt khẳng định, không có chuyện “nhờ vả” bất cứ mối quan hệ nào trong chuyện tiêm vaccine nói trên.

Cũng theo ông Hải, bé gái trên là cháu ruột của một nhân viên y tế (ở chung nhà từ nhỏ đến nay) của Trạm Y tế phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Ông Hải nói: “Nhân viên y tế là tuyến đầu chống dịch nên người nhà được ưu tiên tiêm vaccine. Còn về độ tuổi của bé, Bộ Y tế đã có quyết định và hướng dẫn tạm thời về việc khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine. Trường hợp được tiêm chủng được quy định trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất…”.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt cho biết thêm, ngoài trường hợp trên, có thêm vài trường hợp chưa đủ 18 tuổi cũng được tiêm vaccine. Tất cả đều là người nhà của nhân viên y tế, là tuyến đầu phòng chống dịch.



Hiện, UBND quận Thốt Nốt đã cử cán bộ thanh tra, làm rõ sự việc.

Theo tin Người lao động, chiều 13/9, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP đã yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Thốt Nốt chỉ đạo kiểm tra và kiểm điểm những người vi phạm liên quan việc bé gái 13 tuổi tại phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt) được tiêm 2 mũi vắc-xin Pfizer phòng bệnh Covid-19.

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