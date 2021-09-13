Đồng Nai: Gần 36.000 ca mắc COVID-19, bệnh viện dã chiến thứ 11 gấp rút tăng cường

Tin y tế 13/09/2021 11:47

Mới đây, tỉnh ghi nhận thêm 963 ca nhiễm COVID-19, đưa con số tổng ca nhiễm toàn tỉnh lên gần 36 nghìn ca.

Ngày 13/9, theo thông tin Tiền Phong, Sở Y tế Đồng Nai tiếp tục ghi nhận 963 ca nhiễm COVID- 19, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 35.901 ca. Trong số ca nhiễm mới có 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại xã Hiệp Phước (Nhơn Trạch); tiếp tục vẫn ghi nhận ca mắc tại các nhà trọ trong khu phong tỏa, công ty thực hiện 3T trong đó 268 ca trong khu phong tỏa và 694 ca trong khu cách ly.

Trước tình hình các ca bệnh đang gia tăng, tỉnh Đồng Nai đang tập trung đầu tư thêm bệnh viện dã chiến thứ 11 với khả năng điều trị cho 3 ngàn người.

Đồng Nai: Gần 36.000 ca mắc COVID-19, bệnh viện dã chiến thứ 11 gấp rút tăng cường - Ảnh 1
Trước tình hình các ca bệnh đang gia tăng, tỉnh Đồng Nai đang tập trung đầu tư thêm bệnh viện dã chiến thứ 11 với khả năng điều trị cho 3 ngàn người.

 

Theo Sở Y tế Đồng Nai, hiện nay, tất cả các F0 đều được tỉnh đưa đi cách ly. Thời gian tới nếu số ca nhiễm bệnh vẫn tăng và vượt khả năng tiếp nhận, điều trị là 24.000 ca thì tỉnh có thể xem xét cho các ca nhiễm COVID-19 không triệu chứng cách ly tại nhà. Nếu những ca nhiễm bệnh nặng tăng cao, tỉnh sẽ đầu tư thêm các bệnh viện dã chiến để điều trị.

Đồng Nai: Gần 36.000 ca mắc COVID-19, bệnh viện dã chiến thứ 11 gấp rút tăng cường - Ảnh 2
Hình ảnh bên trong bệnh viện dã chiến Đồng Nai. 

Hiện cả tỉnh hiện có 20.554 ca đang điều trị, 15.027 ca đã được điều trị khỏi bệnh. Số ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn tỉnh cộng dồn từ đầu dịch đến nay là 320 ca.

Theo Sở TNMT, Đồng Nai hiện có khoảng 10 lò hỏa táng tập trung ở huyện Vĩnh Cửu, Long Thành và TP Biên Hòa, công suất có thể đạt 110 ca/ngày. Hiện số người mất do COVID-19 và các trường hợp khác trên địa bàn tỉnh gần 10 ca/ngày nên Đồng Nai đang hỗ trợ hỏa táng cho TPHCM hơn 50 ca/ngày.

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