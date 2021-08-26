Đồng Nai vượt ngưỡng 20 ngàn ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 18/6

Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai đã vượt trên 20 ngàn người.

Ngày 26/8, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đến 22h00 ngày 25/8/2021, toàn tỉnh ghi nhận thêm 836 ca nhiễm mới, chủ yếu trong phong tỏa và cách ly tập trung, Huyện Vĩnh Cửu nhiều nhất với 321 ca. Trong ngày có thêm 620 bệnh nhân khỏi bệnh.

Trong các ca dương tính mới có 22 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 464 ca trong khu cách ly và 350 ca trong khu phong tỏa, trong đó:

- Huyện Vĩnh Cửu: 321 ca, gồm 243 ca trong khu cách ly, còn lại phần lớn trong khu phong tỏa xã Thạnh Phú và xã Thiện Tân.

- TP.Biên Hòa: 222 ca, gồm 157 ca trong khu phong tỏa, tập trung ở các phường Tân Phong (36 ca), An Bình (25 ca), Quang Vinh (20), Long Bình Tân (16)….

- Huyện Nhơn Trạch: 205 ca, gồm 130 ca trong khu cách ly tập trung xã Phước Thiền.

- Huyện Trảng Bom: 48 ca, gồm 34 ca trong khu phong tỏa (3 ca ở xã Hố Nai) và 14 ca trong khu cách ly.

- Huyện Thống Nhất: 22 ca, 16 ca trong khu cách ly.

- Huyện Định Quán: 11 ca (6 ca trong cộng đồng, trong đó 02 ca về từ TP Hồ Chí Minh).

- Huyện Cẩm Mỹ (3); Long Khánh (1); Xuân Lộc (0); Tân Phú (0), còn lại là các trường hợp ngoại tỉnh.

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tỉnh là 20.614 ca. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 18/6/2021 đến nay): 20.582 ca.

Tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân trên địa bàn TP Biên Hòa - Ảnh: CDC Đồng Nai

Nhận định về tình hình dịch bệnh, trong ngày ghi nhận nhiều ca mắc qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại huyện Định Quán (06), Nhơn Trạch (05), số ca cộng đồng tại Biên Hòa (03) đã giảm 25% so với ngày trước.

Tiếp tục phát hiện ca dương tính tại công ty đang thực hiện "3 tại chỗ" (Công ty Olam – KCN Biên Hòa 2). Sở Y tế Đồng Nai đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng trên địa bàn tỉnh, bố trí người nhập liệu danh sách xét nghiệm sớm nhất, công tác thống kê báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

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