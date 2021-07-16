Đồng Nai phát hiện thêm 102 ca dương tính COVID-19

Tin y tế 16/07/2021 14:25

Theo CDC Đồng Nai nhận định, các ca nhiễm Covid-19 mới phát hiện thông qua thực hiện test nhanh dịch vụ và xét nghiệm tầm soát cho thấy đang có sự lây nhiễm cộng đồng khá nhanh và diện rộng trên địa bàn tỉnh này.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 16/7, ông Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 102 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 lên 807 ca.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, trong 102 ca dương tính với SARS-CoV-2, TP. Biên Hòa có 65 ca, nhiều nhất là phường Trảng Dài có 11 ca, chủ yếu là ổ dịch tại công ty Changsin, còn lại ở các phường Tân Hòa, Tân Biên, Long Bình Tân, Hố Nai. Huyện Vĩnh Cửu có 20 ca mới, tại ổ dịch công ty Changshin. Các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Long Thành, Định Quán ghi nhận mỗi huyện một vài ca rải rác.

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Lấy mẫu test nhanh cho người lao động ở trọ nhà trọ tại Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị 

Cũng theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, riêng công ty Changsin, đã thực hiện test nhanh cho 26.300 người, có 32 ca dương tính 2 lần và hơn 1.600 người được xét nghiệm PCR trước đó, còn lại khoảng 4.000 người tiếp tục thực hiện test nhanh trong ngày 16/7. Đã xét nghiệm xác định trên 60 ca dương tính, trong đó, người cư trú tại huyện Vĩnh Cửu là 37 ca, còn lại là tại TP.Biên Hòa trên 20 ca. Một số mẫu test nhanh dương tính 2 lần nhưng chưa có kết quả xét nghiệm PCR; một số người có kết quả mẫu gộp dương tính chưa liên hệ được, ngoài ra có một số ca dương và người trong mẫu gộp dương tính cư trú tại tỉnh Bình Dương. CDC Đồng Nai và các TTYT huyện, thành phố tiếp tục ngày đêm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng.

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Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) xếp hàng làm test nhanh - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lãnh đạo CDC Đồng Nai nhận định, các ca dương tính mới phát hiện thông qua thực hiện test nhanh dịch vụ và xét nghiệm tầm soát cho thấy đang có sự lây nhiễm cộng đồng khá nhanh và diện rộng trên địa bàn tỉnh. Cơ quan y tế nhận định, cần tập trung xét nghiệm nhanh số công nhân còn lại của công ty Changshin. Tiếp tục khẩn trương điều tra, truy vết xét nghiệm nhanh các F1 ở ngoài công ty để nhanh chóng quản lý nguồn lây nhiễm.

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