Hà Nội: Kỷ lục tiêm chủng hơn 400.000 liều một ngày, quận Hoàn kiếm sắp hoàn thành tỷ lệ 100%

Tin y tế 12/09/2021 15:35

Ngành Y tế thành phố đã triển khai tiêm hơn 411.000 liều vắc xin, đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Sáng 12/9, theo nguồn tin từ Dân Trí báo cáo về tình hình tiêm chủng của các quận huyện cho thấy, hơn 92% người từ 18 tuổi trở lên tại quận Hoàn Kiếm đã được tiêm chủng, trong đó cao nhất là phường cửa Nam với tỷ lệ đạt 95,67%. Quận Hoàn Kiếm cũng là quận đầu tiên đạt mốc tiêm chủng này.

Với tín hiệu đáng mừng từ tỷ lệ phủ vắc xin của quận Hoàn Kiếm. Hiện tại, nhiều quận, huyện khác của Hà Nội cũng đang tăng tốc tổ chức tiêm vắc xin với các điểm tiêm hoạt động tối đa công suất 3 ca/ngày.

Hà Nội: Kỷ lục tiêm chủng hơn 400.000 liều một ngày, quận Hoàn kiếm sắp hoàn thành tỷ lệ 100% - Ảnh 1
Quận Hoàn Kiếm đã tiêm 92% người trên 18 tuổi đã được tiêm. Đây là quận đầu tiên đạt mốc này. 

Cùng với việc tăng tốc tiêm chủng, thành phố đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 8-9-2021 của UBND thành phố, đến 18h ngày 11/9, Hà Nội đã lấy được 1.240.760 mẫu xét nghiệm. Trong số này, có 921.489 mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp và 319.271 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Kết quả, trong số 921.489 mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp, đã có 138.289 mẫu âm tính, 2 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả. Trong số 319.271 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 319.256 mẫu âm tính, 15 mẫu dương tính. Sau đó, 15 mẫu dương tính qua test nhanh được lấy lại mẫu để xét nghiệm RT-PCR, kết quả có 7 mẫu dương tính. Các ca bệnh này đã được Sở Y tế Hà Nội công bố.

Hà Nội: Kỷ lục tiêm chủng hơn 400.000 liều một ngày, quận Hoàn kiếm sắp hoàn thành tỷ lệ 100% - Ảnh 2
Tổng hợp số liệu tiêm vắc xin COVID- 19 ở quận Hoàn Kiếm tính đến 19h ngày 11/9.

Theo nguồn tin VTV News cho hay, ngày hôm qua 11/9, ghi nhận là ngày có số lượng mũi tiêm cao nhất trong chiến dịch tăng tốc tiêm vắc xin cho người dân thành phố Hà Nội trước ngày 15/9.

Tổng cộng cho đến nay, Thủ đô đã tiêm được hơn 3,9 triệu mũi, trong đó có hơn 3,5 triệu người tiêm mũi 1 và hơn 400.000 người tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19.

Hà Nội: Kỷ lục tiêm chủng hơn 400.000 liều một ngày, quận Hoàn kiếm sắp hoàn thành tỷ lệ 100% - Ảnh 3
 Hà Nội tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm chủng nếu có đủ vaccine, đồng thời mục tiêu xét nghiệm diện rộng cũng có thể được hoàn thành vào ngày 12-9.

Đến nay tổng số vaccine do ngành y tế Thủ đô tiêm cho người dân là 3.906.957 liều cho hơn 3,53 triệu người dân (có gần 375.000 người đã tiêm đủ 2 mũi). Số vaccine này chiếm 85% tổng số vaccine được giao cấp (Hà Nội đã được cấp gần 4,6 triệu liều).

Tính chung với số vaccine được tiêm bởi các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố, đến tối 11/9, toàn Hà Nội đã tiêm được hơn 4,6 triệu liều, trong đó có hơn 600.000 người tiêm đủ 2 mũi.

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Từ khóa:   Hà Nội chống dịch covid-19 Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Covid

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