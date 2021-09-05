Trưa 5/9: Hà Nội ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca nhiễm trong cộng đồng phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao

Ca phát hiện tại cộng đồng là trường hợp được xét nghiệm qua sàng lọc do sống trong khu vực nguy cơ cao, kết quả dương tính.

Theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, trưa 5/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 40 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong 6 giờ qua. Trong đó có 29 ca tại khu cách ly, 10 ca tại khu phong tỏa và 1 ca trong cộng đồng.

Cụ thể, ca phát hiện trong cộng đồng là chị H.T.D (37 tuổi), sống ở ngõ 3, Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Đây là trường hợp được xét nghiệm qua sàng lọc trong khu vực có nguy cơ cao và cho kết quả dương tính.

39 ca còn lại đều là F1 của các trường hợp ho, sốt tại cộng đồng. Cụ thể: Quận Thanh Xuân có 15 ca; Hai Bà Trưng (7); Thanh Trì (5); Hoài Đức (5); Hoàng Mai (2); Đống Đa (2); Ba Đình (1); Đan Phượng (1); Hoàn Kiếm (1).

Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 40 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong 6 giờ qua - Ảnh minh họa: Internet

Trong 15 ca ở quận Thanh Xuân đều có địa chỉ ở phường Thanh Xuân Trung (chủ yếu ở ngõ 328, 330 và 332 Nguyễn Trãi), nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở phường này lên khoảng 440 ca.

Trong 7 ca ở quận Hai Bà Trưng, có 2 ca ở E1 Tây Kết, phường Bạch Đằng; 5 ca ở 780 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, trong đó có 4 người cùng một gia đình ở tầng 27, T1 Times City.

5 ca ở huyện Hoài Đức có địa chỉ tại xóm Ngò, An Hạ, xã An Thượng.

2 ca ở quận Hoàng Mai có địa chỉ ở bến xe Giáp Bát (phường Giáp Bát) và tầng 17 HH4C (Hoàng Liệt).

Theo thông tin của TTXVN, trước đó, sáng 5/9, Hà Nội cũng công bố 6 ca dương tính mới; trong đó có 1 ca cộng đồng được phát hiện khi đi khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và 5 ca đã cách ly.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.520 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.957 ca.

TP.HCM: Gần 10.000 người mắc COVID-19 tử vong Trong cuộc họp chiều ngày 3/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã thông tin về tình hình dịch trên địa bàn. Trong đó, số người tử vong tính tới thời điểm hiện tại đã gần 10.000 trường hợp.

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