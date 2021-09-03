TP.HCM: Gần 10.000 người mắc COVID-19 tử vong

Tin y tế 03/09/2021 18:08

Trong cuộc họp chiều ngày 3/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã thông tin về tình hình dịch trên địa bàn. Trong đó, số người tử vong tính tới thời điểm hiện tại đã gần 10.000 trường hợp.

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 3/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn. Tại buổi họp báo này, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Phạm Đức Hải, cho biết tính đến 18 giờ ngày 2/9, TP.HCM có 233.093 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

TP.HCM hiện đang điều trị cho 41.470 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 2.915 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.779 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO. Riêng trong ngày 2/9, đã có 4.172 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số F0 xuất viện cộng dồn từ đầu 1-2021 đến nay là 120.509 người. Trong ngày cũng có 250 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong cộng dồn từ đầu tháng 1/2021 đến nay là 9.974.

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Số liệu ca tử vong do COVID-19 từ ngày 22-8 đến 2-9 - Ảnh:  Pháp luật TP.HCM

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết nếu tính trên tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện là 158.265 thì tỉ lệ tử vong là 5,8%. Nhưng nếu cộng thêm hơn 59.000 F0 đang điều trị tại nhà thì tỉ lệ này trong khoảng 4,2%.

Theo ông Châu, trên thế giới tùy giai đoạn, có nơi tỉ lệ tử vong dao động trong khoảng 2,1 đến 4,4%. Tỉ lệ tử vong ở TP.HCM hiện nằm trong giới hạn cao. Đây là một điều mà ngành y tế đang tìm mọi cách để giảm con số tử vong này.

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