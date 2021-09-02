Thanh Hóa: Khóa cổng 278 hộ F2 cách ly tại nhà vì khó quản lý, giám sát

Một xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành phong tỏa tạm thời 278 hộ gia đình, với 388 đối tượng F2 bằng cách khóa cổng, giao chìa khóa cho chủ tịch xã và trưởng thôn để để phòng chống dịch Covid-19.

Theo Nhà báo và Công Luận, chiều ngày 1/9, ông Trịnh Hữu Vui, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa cho biết, từ ngày 31/8, xã này đã tiến hành khóa cổng đối với 278 hộ gia đình có đối tượng F2 để phòng chống dịch Covid-19. Trước đó ngày 28/8, địa phương này có công dân đang làm việc tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa mắc Covid-19. Cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết, khoanh vùng, lập danh sách các đối tượng F1 đưa đi cách ly tập trung, đồng thời phong tỏa tạm thời 30 hộ dân tại khu dân cư nơi bệnh nhân sinh sống.

Đối với 388 đối tượng được xác định là F2 đã có kết quả test nhanh âm tính, xã Hoằng Thái đã quyết định cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày (tính từ ngày địa phương phát hiện ca bệnh Covid-19). Theo chủ tịch xã Hoằng Thái, ý tưởng khóa cổng các gia đình có F2 xuất phát từ nhân dân - Ảnh: Người đưa tin Theo đó, tất cả các hộ gia đình có đối tượng F2 đang cách ly tại nhà sẽ bị khóa cổng, bàn giao chìa khóa cho chủ tịch xã và trưởng thôn. Các trường hợp F2 được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và trưởng các thôn có trách nhiệm cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình đang cách ly.

Giải thích về việc khóa cổng các hộ gia đình để phòng chống dịch, ông Trịnh Hữu Vui, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái cho rằng, do số lượng F2 và những người thuộc diện phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà rất đông nên không thể 24/24h cắt cử người giám sát hết được nên xã chọn cách làm là khóa cổng, giao chìa khóa cho cán bộ giữ. Người dân thuộc diện cách ly và cơ quan chức năng huyện đồng tình. Theo Pháp luật và Bạn đọc, ông Lê Xuân Thu, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hóa cho hay, việc khóa cổng để chống dịch ở Hoằng Thái, địa phương đã báo cáo Ban chỉ đạo huyện và được chấp nhận. Thực tế tại các vùng nông thôn, việc cách ly tại nhà nếu không có biện pháp mạnh sẽ rất khó quản lý. Về vấn đề các sự cố như thiên tai, cháy nổ có thể xảy ra cho người dân khi thực hiện khóa cổng, ôn Vui cho biết: “Chúng tôi đã tuyên truyền việc cháy nổ rồi. Ở đây là dân quê thì vườn tược rộng thoải mái hơn. Chúng tôi chỉ khóa cổng chứ không khóa cửa nhà".

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